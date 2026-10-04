Tesla Model 3 krijgt nog groter scherm en meer vermogen

In een tijd van over-the-air updates vinden sommige merken het niet nodig om een grote facelift door te voeren. Tesla denkt er bijvoorbeeld zo over, maar toch gebeuren er ook wel eens modelupdates. Dat gebeurt nu met een reeks updates voor de Model 3.

Voor Nederlandse en Europese koplopers is er helaas (nu nog) een addertje onder het gras: deze update is op dit moment uitsluitend aangekondigd en doorgevoerd voor de Noord-Amerikaanse markt (de VS, Canada en Mexico). De verklaring hiervoor is logistiek van aard. De Noord-Amerikaanse auto's worden gebouwd in de fabriek in Fremont (Californië), waar de productielijn voor deze specifieke aanpassingen is omgezet. Of en zo ja wanneer de omzettingen ook naar de fabrieken van de Europese Model 3 komen, is onbekend.

Wat is er nieuw?

Aan de binnenkant valt het grotere display direct op. Het 14,5-inch infotainmentscherm moest blijkbaar nog groter. Nu zit er een 16-inch exemplaar in die je ook in de Model Y kunt vinden. De beelden op het scherm moeten ook nog scherper zijn dankzij een hogere pixeldichtheid. Ook onderhuids wordt de Model 3 verbeterd. De AWD-versie snoept vier tienden van zijn acceleratie af en sprint nu in 3,8 seconden van 0 naar 96 km/h (60 mph). Het absolute topmodel, de Model 3 Performance, krijgt er 18 pk bij (tot een totaal van 528 pk), krijgt een zwarte hemelbekleding en ziet zijn geschatte actieradius licht toenemen.

Voor de duidelijkheid: de updates komen dus NIET via over-the-air updates naar bestaande Model 3's. De prestatiewinst en pk-boost bij de nieuwste exemplaren zijn het gevolg van vernieuwde aandrijfcomponenten en herziene fabrieksspecificaties. De upgrades zijn puur voorbehouden aan wie vanaf nu een gloednieuw exemplaar van de band laat rollen in de Verenigde Staten.

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