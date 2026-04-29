Elon Musk is straks 114 miljard dollar rijker, omdat zijn werk bij Tesla goed deed

Als je de rijkste man op de aarde bent, dan heb je nog niet genoeg geld. Tenminste, zo denkt Elon Musk erover. Hij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om Tesla te maken tot wat het is en daar hoort een riante bonus van 114 miljard dollar bij. En na bijna 8 jaar nadat daartoe is overeengekomen, en wat gesteggel met de rechters, komt Tesla nu over de brug.

Musk mag 304 miljoen aandelen kopen

De Amerikaanse autofabrikant heeft het zogenoemde S-8 formulier, het document waarop de toebedeling van 304 miljoen aandelen Tesla aan Elon Musk staat beschreven, ingediend bij de SEC, de beurswaakhond van het land. Daarmee zegt het eigenlijk dat het voor Musk nu mogelijk is om die aandelen ook daadwerkelijk aan te kopen, zoals besproken was in de overeenkomst die in 2018 was besproken. De waarde van die 304 miljoen aandelen, mocht Musk ze kopen, staat gelijk aan zo'n 114 miljard dollar, op basis van de huidige koers van het aandeel Tesla van 376 dollar.

Het is overigens niet zo dat Musk ze voor de dagprijs kan kopen, hij mag dit doen tegen de prijs die in 2018 gold, oftewel 23.34 dollar per stuk. Doet hij dat, dan heeft hij dus direct 353 dollar winst per aandeel, omgerekend 107 miljard dollar. Die waarde kan hij niet direct verzilveren, want in de deal staat beschreven dat hij de aandelen minimaal vijf jaar in bezit moet houden.

Gedoe met rechters, maar werk is werk

Dat de bonus nu toch wordt uitgekeerd is niet heel verrassend. In december 2025 werd in hoger beroep besloten dat Musk de doelstelling voor het verkrijgen van de bonus behaald had, en dat hij daardoor dus recht had op de uitbetaling ervan. In de voorgaande rechtszaken, waaronder de bekende zaak van 2018 waarin de beloning werd geschrapt, gingen over het onrechtmatig opstellen van de bonus.

Musk zou bestuursleden hebben overgehaald om de exorbitante bedragen in de overeenkomst goed te keuren, terwijl dit volgens de wet niet mag. De rechter oordeelde dus dat de bonus op zich legaal was, maar omdat het op illegale manier was opgezet, was het toch niet rechtmatig om het uit te keren. Tesla besloot daarop nogmaals te stemmen, en keurde de bonus opnieuw goed, waarna de rechter zei dat het leuk was dat Tesla nog een keer ging stemmen, maar dat het niets afdeed aan de onderliggende problemen. Daarna ging de automaker een hoger beroep aan, waarvan de uitspraak inmiddels bekend is.

10 miljard kosten voor Tesla

Hoewel Tesla op papier dus helemaal geen cent overhandigt aan Musk, gaat het het bedrijf nog wel redelijk pijn doen. Als onderdeel van het beschikbaar maken van de aandelen, moet Tesla een kostenpost van bijna 10 miljard dollar op de balans zetten. Iets wat de automaker alles behalve goed uitkomt in een wereld waarin de verkopen van de auto's van het merk onder druk staan, andere inkomsten, zoals het verkopen van emissie-credits, langzaam maar zeker wegvallen en de strategie voor de toekomst nog jaren nodig heeft om enige vorm omzet op te leveren.