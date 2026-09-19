Je kunt nu al een Tesla Roadster reserveren (voor een flink bedrag)

Het voelt als een pagina uit een geschiedenisboek, maar de tweede generatie van de Tesla Roadster komt eraan. Op 1 oktober wordt de auto gepresenteerd. Wie blind vertrouwt op Musk en de zijnen kan nu al de Roadster reserveren.

Wie opnieuw de gok durft te wagen en als een van de eersten achter het stuur wil kruipen van de felbegeerde hypercar, moet wel met een fikse zak geld over de brug komen. Het reserveringsproces is door Tesla als volgt ingericht.

De reserveringskosten

Eerst betaal je 4.000 euro aan om de reservering in gang te zetten. Vervolgens moet je binnen tien dagen een aanvullende overschrijving van 39.000 euro maken. Voor de snelle rekenaars: de reservering kost dus al 43.000 euro.

Dat is hetzelfde bedrag als dat men acht jaar geleden moest overmaken om op de klantenlijst te komen. Velen van hen betaalden het bedrag (of zelfs 250.000 dollar voor de gelimiteerde Founders Series) en haken na acht tot negen jaar wachten op hun levering teleurgesteld af door hun optie te annuleren.

Twee versies?

Wat de definitieve aanschafprijs van de elektrische snelheidsduivel gaat worden, houdt Tesla nog even onder de kap. Uiteraard gonst het van de geruchten in de online wandelgangen. Er zou namelijk sprake zijn van niet één, maar twee verschillende versies van de Roadster : een standaardversie met vier stoelen, drie elektromotoren en een actieradius van ruim 1.000 kilometer. Gewoon een EV dus met bizarre specs.

De ander zou het 'SpaceX Package' hebben en uitgerust zijn met koudgas-stuwraketten van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX. Deze uitvoering – die volgens de geruchten een extreem prijskaartje van meer dan 1 miljoen euro kan krijgen – zou in staat moeten zijn om in minder dan één seconde naar de 100 km/u te schieten en zelfs heel even kortstondig te 'zweven' . Volgens ChatGPT zou dat er ongeveer zo uit moeten zien als op de afbeelding boven dit artikel.

Of Elon Musk op 1 oktober daadwerkelijk een vliegende auto met raketten aan het publiek kan tonen of dat we een realistischere productieversie te zien krijgen, wordt over minder dan twee weken duidelijk. Zin in?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover