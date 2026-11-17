Waar elke Duitse autofabrikant aan het kijken is naar het verhuizen van de productie naar andere, goedkopere landen, heeft Elon Musk heel andere plannen. De Gigafactory in Berlijn is veel te klein en dus worden er miljarden gestoken in uitbreiding om een auto te maken die nog niet eens de weg op mag.

Het is al een klein wonder dat de Gigafactory in Gruenheide, nabij Berlijn, er überhaupt staat. Na aanhoudende protesten van de locale bevolking die zich letterlijk aan bomen in de omgeving ketenden om de bouw ervan tegen te gaan, wist Elon Musk genoeg goodwill (dat had hij destijds nog) in te zetten om de fabriek er toch te krijgen. Nu speelt 's werelds rijkste man met nieuwe, ietwat megalomane plannen voor de locatie.

3 miljard euro voor 1 miljoen Cybercabs

Als het aan Tesla ligt, dan steekt het namelijk 3,3 milard dollar (zo'n 3 miljard euro) in de uitbreiding van de Duitse Gigafactory. Daarbij is het niet het idee om meer Model Y's te maken die mensen daadwerkelijk willen, maar om de faciliteiten aan te leggen voor de Cybercab. Je weet wel, de auto die eigenlijk nog nergens helemaal legaal de weg op mag.

Blijkbaar is die beperking iets wat Tesla verwacht makkelijk van de baan te vegen. Het lukte de Amerikanen immers ook met een beetje geveinsde druk om Full Self-Driving, of zoals het nu heet: Tesla Assisted Driving, er in recordtijd bij de RDW door te drukken. Een zelfrijdende taxi zonder stuur en pedalen moet dan ook wel lukken. Sterker nog: als het niet lukt, is het nogal vervelend, want dat zit het met de beoogde productie van een miljoen Cybercabs per jaar in Berlijn. Gezien die dingen zichzelf amper kunnen parkeren, wordt dat nog een heel groot probleem.

Eerst de vergunningen

Maar zover zijn we nog niet. Tesla is nu bezig met het voorbereiden van de aanvraag voor de bouwvergunning. Die moet dit jaar nog op het bureau van de lokale overheid liggen. Musk en de zijnen verwachten blijkbaar snelle goedkeuring, want de bouw zou al in de eerste helft van 2027 van start moeten gaan, waarna de eerste Cybercab in 2029 van de band moet rollen.

Als Tesla z'n zin krijgt, wordt de Gigafactory in Berlijn de grootste autofabriek van Duitsland. Volkswagen is tot dusver de trotse drager van deze titel met de fabriek in Wolfsburg. Daar kunnen maximaal 1 miljoen voertuigen per jaar gemaakt worden. Tesla zou daar met de uitbreiding aan voorbij gaan, aangezien deze op zichzelf al dat aantal moet kunnen produceren, nog naast de huidige productie van zo'n 375.000 Model Y's per jaar.