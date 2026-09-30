Tesla heeft een bizarre truc voor de nieuwe Roadster

De nieuwe Tesla Roadster moet er nu toch echt aan komen. Terwijl we nog even moeten wachten tot de Roadster eindelijk tegen een regenbui kan, duikt er alvast iets interessants op. Het merk heeft namelijk een patent vastgelegd voor een systeem dat je niet bepaald iedere dag onder een auto tegenkomt. En de timing is nogal, opvallend.

Vier ventilatoren onder je auto

Het patent in kwestie draait om een elektrische auto (no shit) met vier ventilatoren die deel uitmaken van de diffuser. Die fans kunnen lucht vanaf de onderkant van de auto naar de achterkant afvoeren. Allemaal trucjes natuurlijk waar Tesla de luchtstroom onder de auto mee wil controleren.

Het doel kan je wel raden, dat is vooral meer downforce. Door lucht onder de auto weg te trekken, kan er een soort onderdruk ontstaan waardoor de auto harder tegen het asfalt aan wordt gezogen. Meer grip in bochten dus zonder dat de achterspoiler de volle lading krijgt.

En daar zit nog een tweede voordeel aan. Tesla beschrijft het systeem ook als een manier om de luchtweerstand te verminderen. De fans moeten de turbulente lucht onder de auto gecontroleerder afvoeren. Meer grip en minder weerstand dus. Als dit allemaal echt werkt zoals Tesla beschrijft, is dat best een aardige combinatie.

Auto's met fans zijn natuurlijk niet helemaal nieuw. De GMA T.50 en McMurtry Spéirling gebruiken vergelijkbare systemen om extra downforce te creëren. Tesla kiest alleen voor een wat minder sappige uitvoering met vier elektrisch aangedreven fans.





En dan verschijnt ineens de Roadster

Ja en dan komen we bij het interessante deel. Dit patent verschijnt namelijk enkele weken voordat Tesla de nieuwe Roadster wil voorstellen aan de wereld. Dat is inderdaad geen bewijs dat de techniek daadwerkelijk op de auto komt, maar toch.

Maar als Tesla dit systeem echt zou willen gebruiken, is de Roadster natuurlijk wel de voor de hand liggende keuze. En Tesla heeft ons flink wat ambitieuze prestaties beloofd. Een acceleratie van 0 naar 100 in minder dan één seconde bijvoorbeeld. Extra mechanische grip en downforce zouden daarbij niet onhandig zijn.

Bovendien heeft Tesla eerder al een ander systeem gepatenteerd waarbij ventilatoren en skirts worden gebruikt om een auto naar de weg te trekken. Het idee kwam dus niet uit het niets.

Of we de ventilatoren straks daadwerkelijk onder de Roadster aantreffen, blijft voorlopig de vraag. Tesla moet de auto op 15 oktober officieel onthullen. Tot die tijd is het patent vooral een interessant stukje bewijs dat er achter de schermen in ieder geval over behoorlijk exotische aerodynamica wordt nagedacht.

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