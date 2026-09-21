Model Y L zakt in elkaar, Tesla past gewoon stiekem de specs aan

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Een auto die een paar millimeter lager wordt is normaal gesproken best positief. Bij de Tesla Model Y L niet helemaal. Chinese eigenaren melden namelijk problemen met de achterzijde die na verloop van tijd lager komt te staan. En ondertussen blijken enkele officiële maten van de auto ineens ook wat lager uit te vallen. Vreemd...

Een paar millimeter lager

Op papier lijkt het allemaal niet zo spannend. De Model Y L is volgens de meest recente informatie gewoon een paar millimeter lager dan Tesla eerder had opgegeven. De totale hoogte ging van 1.668 naar 1.664 millimeter en ook de bodemvrijheid werd naar beneden bijgesteld.

De onbeladen bodemvrijheid staat nu op 166 millimeter, terwijl dat eerder nog 169 millimeter was. Met belading is het verschil ongeveer vier millimeter: van 122 naar 118 millimeter.

Vier millimeter. Nou niet de verlaging waar je normaal gesproken slecht van gaat slapen. Tenzij je heel toevallig een Model Y L hebt waarvan de achterkant óók een paar millimeter is ingezakt.

Toevallig ook nieuwe veren

Want daar klagen verschillende Chinese eigenaren over. Bij sommige Model Y L’s zou de achterkant na langere ritten of met een zware belading een aardig stukje lager komen te staan. Er zijn meldingen van auto’s waarbij de wielkast minder ruimte overlaat en waarbij bovendien abnormale slijtage aan de binnenkant van de achterbanden ontstaat.

Tesla vervangt bij dit soort klachten de achterveren netjes onder garantie. Daarbij is een nieuw onderdeel opgedoken met nummer 2188477-00-B, terwijl eerder onderdeel 2188477-00-A werd gebruikt. Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd...

Tesla laat niks los

En nu wordt het leuk. De Model Y L is dus onderwerp van klachten over een achterzijde die kan inzakken, Tesla gebruikt nu dus een ander type achterveer én de officiële specificaties zijn ondertussen naar beneden bijgesteld.

Is er een verband? Wie zal het weten.

Tesla heeft namelijk niet bevestigd dat de gewijzigde specificaties iets te maken hebben met de ophangingsproblemen. Ook heeft het merk geen technische verklaring gegeven voor het verschil tussen de oude en nieuwe cijfers. Tegenover Chinese media werd bij vragen over de bodemvrijheid vooral gewezen op zaken als bandenspanning, belading, de ondergrond en de algemene staat van het chassis.

Dat kan allemaal. Maar drie millimeter is ineens best interessant als je ondertussen aan de achterkant van dezelfde auto met nieuwe veren staat te sleutelen.

Of dit nou echt puur toeval is, of dat Tesla gewoon de specificaties heeft bijgewerkt naar aanleiding van wat er in de praktijk gebeurt, blijft voorlopig dus de grote vraag.

Via: CarNewsChina



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