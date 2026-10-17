Tesla heeft slecht nieuws voor iedereen die een Roadster bestelt

Na negen jaar is het dan eindelijk zo ver: de Tesla Roadster is gelanceerd. Letterlijk en figuurlijk. Echter is er wel een klein dingetje waar toekomstige eigenaren misschien niet zo blij mee zijn. Tesla zet namelijk zelf in de voorwaarden dat ze helemaal niet kunnen garanderen dat je auto ooit wordt afgeleverd.

Een kwart miljoen voor een reservering

Ben jij helemaal weg van de nieuwe Tesla Roadster en wil je hem bestellen? Dan moet je flink in je portemonnee gaan graven. De reservering van de auto kan namelijk oplopen tot 250.000 dollar, omgerekend zo'n 222.000 euro. Als je zo'n mega bedrag neerlegt mag je er best vanuit gaan dat je de auto ook daadwerkelijk krijgt toch?

Nou zo makkelijk gaat dat dus allemaal niet.

In de reserveringsovereenkomst staat heel duidelijk dat de nieuwe Roadster nog in ontwikkeling is en dat jij je hiervan bewust bent op het moment van reserveren. Goed, daar kan je nog best mee leven. Maar daarna volgt dit: "Delivery. You understand that Roadster is still under development at the time you entered into this Agreement and so we cannot guarantee when your vehicle will actually be delivered or if it will be delivered."

De reservering geeft dus geen definitieve bestelling maar gewoon een geschatte plek ergens in de wachtrij, mocht de Roadster echt in productie gaan.

En daarnaast weet Tesla ook nog niet eens wat de auto uiteindelijk moet gaan kosten. De prijzen die zijn genoemd zijn volgens de voorwaarden namelijk slechts een schatting. Opties, extra's en hardware kunnen voor de daadwerkelijke productie ook nog gewoon veranderen.

2028? Misschien. Als je mazzel hebt

Tesla heeft het zelf over een introductie in 2028. Dat klinkt natuurlijk best definitief, maar laten we niet vergeten dat Tesla nou niet heel goed is met een agenda. We maakten in 2017 al kennis met de Roadster en we hebben sindsdien eigenlijk alleen maar nieuwe deadlines en nieuwe patenten gezien.

Maar er is ook goed nieuws. Vertrouw jij het na het lezen van dit artikel allemaal niet meer? Dan kan jij gewoon je reservering annuleren en krijg je je geld terug. Ook wanneer de auto niet geleverd kan worden worden jouw munten gewoon teruggestort.

Dus, je kan lekker veel geld bij Tesla dumpen voor een plekje in de rij van een auto die volgens Tesla zelf misschien helemaal nooit jouw oprit zal zien.

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