Tesla reageert op klagende Nederlander: ''Heb geduld''

Jarenlang wachten, duizenden euro’s betalen en dan eindelijk: Full Self-Driving komt naar Europa. Alleen… niet voor jou. Voor een flinke groep Tesla-eigenaren verandert dat langverwachte moment ineens in een koude douche.

Dit artikel is na publicatie bijgewerkt met nieuwe informatie en opnieuw gepubliceerd.

Oude hardware? Pech gehad!

De goedgekeurde versie van FSD werkt nu alleen op Tesla’s met de nieuwste AI4-computer. Heb je een auto met HW3 (oftewel FSD Computer 3.0)? Dan krijg je… helemaal niks bij de lancering. En dat is natuurlijk vervelend, want duizenden Europese Tesla-eigenaren hebben jaren geleden al betaald voor FSD. Soms wel 6.000 tot 7.500 euro in de veronderstelling dat het “later” beschikbaar zou komen. Dat moment is nu dus aangebroken alleen blijkt hun auto ineens niet meer geschikt.

Nederlander zet website op

De frustratie groeit snel. In Nederland heeft een Tesla-rijder genaamd Mischa Sigtermans, zelfs een collectieve claim-website opgezet om gedupeerden bij elkaar te brengen. Hij maakte a 6.400 euro over naar Tesla voor FSD, maar krijgt die nu dus niet. Een bericht van hem ging binnen een dag viraal en werd inmiddels meer dan 600.000 keer bekeken. Het helpt ook niet dat Tesla zelf eerder aangaf dat oudere hardware mogelijk vervangen zou moeten worden. Inmiddels lijkt dat een stuk minder vanzelfsprekend.

Het probleem voor Tesla is dat er nogal wat beloftes op papier staan. Elon Musk gaf zelf al toe dat het vervangen van de oudere HW3-computers “pijnlijk en moeilijk” zou zijn. Ondertussen wordt er gesproken over een “lite”-versie van FSD voor oudere systemen. Maar zelfs Tesla erkent dat die mogelijk niet volledig werkt. Met andere woorden: geen oplossing. Geen retrofit, geen refund, geen duidelijk plan.

Update: Tesla reageert

Sigtermans deelde zijn gesprekken met Tesla over zijn probleem. Tesla heeft geen informatie over wanneer en of FSD naar de oude Tesla's komt. ''Waar heb ik dan voor betaald?'', vraagt de Tesla-rijder zich terecht af. De reactie van Tesla: ''Je hebt betaald voor de Full self-drive mogelijkheid''. De mogelijkheid dus, maar niet het gebruik ervan. Haha, wat een grap!

Inmiddels hebben meer dan 3.400 Tesla-rijders zich gemeld op de website en loopt het aantal alleen maar verder op. Stel dat zij allemaal al 6.400 euro hebben betaald voor FSD, dan houdt Tesla alleen van deze mensen al ruim 21 miljoen euro achter. Als Sigtermans vervolgens vraagt om een gesprek met de woordvoerder reageert Tesla: ''Ik kan je op dit moment alleen vertellen om gewoon geduld te hebben.'' Geduld? Na zeven jaar betalen?

Wordt dit een juridisch gedoe?

Wat dus begon als een tech-update, begint langzaam te lijken op een juridisch hoofdpijndossier. Want als je duizenden euro’s betaalt voor software die nooit komt, dan wordt het interessant. Voor Tesla is dit dus meer dan een PR-probleem. Dit kan zomaar uitlopen op rechtszaken in Europa. Dat zou niemand moeten verbazen.

