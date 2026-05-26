Dit nieuwe Tesla Roadster-nieuwtje blaast hoop in groter wordende luchtbel

Kom nou eens door met die nieuwe auto. De Tesla Roadster laat inmiddels eeuwig op zich wachten.

Er zijn maar weinig auto’s zo kapot geteaserd als de Tesla Roadster. Alsof dat überhaupt een woord is. De sportauto van het Amerikaanse merk is al jaren in de maak, maar elke keer krijgen we slechts een hapje van de cake toegediend. We willen verdorie de hele slagroomtaart.

Nu is er weer nieuws te melden over de Tesla Roadster. Nog steeds geen onthulling, nieuwe foto’s of een productiedatum. Wel een productielocatie en wat informatie rondom het aanstaande model. De luchtbel wordt groter en groter. Maak het nou werkelijkheid Tesla, voordat het allemaal spat.

De eerste verhalen van de nieuwe Tesla Roadster dateren uit 2017. Revolutionair, bizar snel en allesvernietigend. Die superlatieven kun je niet in het eeuwige herhalen en we zijn bijna 10 jaar verder inmiddels.

Maar goed, er is nieuws. Tesla heeft nu officieel bevestigd waar de Roadster gebouwd gaat worden. En dat is in de Gigafabriek in Texas. Donald Trump zal blij zijn dat het merk gekozen heeft voor een productie in eigen land.

Het nieuws komt van Tesla-topman Lars Moravy. Alleen zit er een kleine nuance in zijn uitspraak: “we hebben de eerste plannen gemaakt”. Oftewel, het kan nog steeds heel lang duren voordat een productiemodel realiteit is. Nu al zin in de 10th anniversary van dit project.

Tesla is met hele andere dingen bezig

Ondertussen is Tesla zelf ook veranderd. Waar het merk ooit draaide om auto’s, ligt de focus nu op het bouwen van autonome systemen, AI en robots. Dan zijn er nog side hustles zoals een eigen restaurant in Los Angeles. Kortom, het is niet dat het Amerikaanse merk niets doet. Ze zijn juist met heel veel dingen tegelijk bezig. Misschien is dat het probleem?

De komst van de nieuwe Tesla Roadster is meer dan welkom. Met het verdwijnen van de Model S en Model X is het gamma met enkel de Model 3 en Model Y aan de dunne kant. En ook deze modellen draaien al even mee.

Testcircuit

Naast de mogelijke productie van de Tesla Roadster in Texas, werkt het merk ook aan een gigantisch testcircuit bij de fabriek. Er moet een high-speed oval komen voor tests op topsnelheid. Net als chicanes voor handling en een eigen offroad-parcours

Kortom. Hij komt, de tweede generatie Tesla Roaster. Maar Joost mag het weten wanneer. Sterker nog, ik denk zelfs dat Joost het niet weet.