Tesla is terug: Model Y weer bestverkochte auto van Europa

Het leek er even op dat de Tesla-dominantie definitief ten einde was, toen de verkopen vorig jaar instortten. Maar niets is minder waar. Met de introductie van de goedkopere Model Y en Model 3 is Tesla weer helemaal terug.

Model Y bestverkochte auto

We schreven op 1 april al dat Tesla de nummer 1 en 2 bestverkochte auto had in Nederland, en nee, dat was geen grap. Inmiddels hebben we ook de verkoopcijfers van heel Europa. Wat blijkt? In maart was de Model Y ook Europa-breed de bestverkochte auto. En dan bedoelen we dus niet alleen de bestverkochte EV, maar de bestverkochte auto overall. De Model 3 deed het niet overal zo goed als in Nederland, maar was alsnog goed voor een nette elfde positie.

De Model Y neemt het stokje over van de Renault Clio, die in de eerste twee maanden van 2026 op nummer één stond in Europa. De Clio staat nu op drie. De tweede plaats wordt geclaimd door de Nissan Qashqai. De Tesla Model Y is met afstand de bestverkochte EV, want naast de Model 3 staat er verder geen enkel EV-only-model in de top 20.

Merkniveau

Als we op merkniveau kijken, moet Tesla nog veel merken voor zich dulden. Maar dat komt natuurlijk omdat Tesla het maar van twee modellen moet hebben. In die zin is het al heel knap dat ze meer verkochten dan bijvoorbeeld Opel of Hyundai.

Procentueel zien de cijfers er sowieso heel goed uit. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de verkopen van Tesla met maar liefst 84,3% gestegen in maart. Over het hele kwartaal stegen de Europese verkopen met 44,9%. Dat kwam vooral omdat vorig jaar nogal matig was, maar toch...