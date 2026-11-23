Auto's jatten in GTA is eigenlijk waar het spel om draait. Het heet immers niet voor niets 'Grand Theft Auto'. Dat gezegd hebbende is er wel een hoop veranderd wat betreft auto's stelen. Je kan in het begin bijvoorbeeld niet zomaar elke auto jatten. Maar er is nog meer. Sommige auto's kan je namelijk beter gewoon laten staan.

Tesla geeft je gewoon aan

Je had hem in GTA 5 al: de Coil, het automerk dat een wel hele overduidelijke knipoog is naar Tesla. Ook in GTA 6 komt de Coil weer terug. Er is alleen een dingetje mee. De Coil-modellen zijn uitgerust met een nogal geavanceerd beveilingsysteem. Jat jij zo'n auto, dan kan die je opsluiten.

Dat is vervelend, maar absoluut nog niet alles. De auto kan zichzelf namelijk ook richting het dichtstbijzijnde politiebureau rijden. Dat, of je blijft zitten tot de politie arriveert. Elon Musk vind het ongetwijfeld prachtig.

GTA 6 beschikt over meerdere elektrische auto's, maar dit blijkt echt specifiek bij de Coil-modellen te gebeuren.

Zelfs ontsnappen is best pittig

Denk jij dat je het toch wel lukt om te ontsnappen? Helaas. Je kan proberen het raam kapot te slaan en uit de auto te klauteren voordat de politie er is, maar lukt dat niet dan moet je het op een rennen zetten. Maar met een politieagent op vrijwel iedere hoek van de straat is dat niet bepaald een gegarandeerd succes.

Er is trouwens wel een manier om elektrische auto's in GTA 6 te stelen zonder meteen Vice City's finest achter je aan te krijgen. Daarvoor heb je een key cloner nodig. Bij de Coil-modellen moet je echter geluk hebben dat de beveiliging is uitgeschakeld. Of dat überhaupt mogelijk is, is vooralsnog niet helemaal duidelijk.