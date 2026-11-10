Tesla kan auto's zelfstandig laten rijden, maar dit lukt nog steeds niet

Tesla ziet zichzelf, net als zijn baasje, een beetje als pionier als het gaat om technologie. Ergens terecht want de auto's zitten boordevol slimme snufjes die taken van de bestuurder over kunnen nemen. Toch is er één specifieke functie waar een deel van de eigenaren behoorlijk chagrijnig van wordt.

Tesla ziet de bui niet hangen

Op Reddit klagen verschillende Tesla Model Y-eigenaren over één van de meest normale functies: de ruitenwissers. Deze rubberen vrienden zouden namelijk soms als bezetene over de droge voorruit swipen, terwijl ze in een stortbui liever binnen blijven. Ook een beetje motregen en mist blijken niet de beste vrienden van het systeem. Ik heb zelf wel eens met niet werkende ruitenwissers in een flinke regenbui gereden, en ik kan je één ding zeggen: dat rijdt niet fijn.

Het probleem zit hem in het regendetectiesysteem. Waar 'normale' auto's gewoon een simpele regensensor gebruiken moet het bij Tesla natuurlijk met camera's. Deze bepalen wanneer de wissers aan de slag mogen gaan. Vervolgens zien de camera's veranderingen in licht of schaduwen en deze kunnen het systeem in de war brengen waardoor de camera denkt dat het druppels zijn.

Uiteraard kan je de ruitenwissers ook handmatig bedienen. Helaas gaat ook dat niet helemaal van harte. In plaats van een normale hendel achter het stuur te hebben waar je de ruitenwissers mee kan regelen, moet je het bij Tesla doen met knoppen scrollwieltjes die op het stuur zitten. Dat is nou niet iets waar je je graag mee bezig houdt als je door een hoosbui rijdt.

Maar het probleem heeft nog een staartje. Als bestuurders de Full Self-Driving functie gebruiken worden automatisch de ruitenwissers geactiveerd. Wie ze liever handmatig bedient, moet dus telkens opnieuw aan de slag. Makkelijk is anders.

Update haalt niets uit

Om het probleem op te lossen gooide Tesla er eerder dit jaar een software-update tegenaan. Zo werd er een extra op natuurkundige principes gebaseerde softwarelaag toegevoegd. Een goede poging, maar volgens eigenaren geen oplossing voor het probleem.

Uiteraard is niet elke Tesla-rijder boos. Er zijn genoeg eigenaren op Reddit die aangeven dat hun wissers het prima doen en dat 'normale' regensensoren ook wel eens falen.

Ben jij het wel echt helemaal zat, dan kan je altijd nog kijken naar de aftermarket oplossing van S3XY Stalks. Dat klinkt anders dan wat het doet. Deze voegen namelijk fysieke hendels achter het stuur toe waarmee je de ruitenwissers makkelijker kan bedienen. Het lost het regendetectie probleem niet op, maar je hoeft in ieder geval niet meer te scrollen tot je een ons weegt.

Denk jij het wel te overleven dan kan je ook nog even wachten. Tesla werkt namelijk al sinds 2018 aan een systeem dat vuil van glas verwijdert met pulserende lasers. Of het ook werkt met regen is niet helemaal duidelijk, maar goed. Het is ook nog maar een patent.

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