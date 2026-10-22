Tesla kan eindelijk stroom leveren, maar er zit een addertje onder het gras

Tesla loopt natuurlijk graag voorop als het om elektrische auto's gaat, maar soms lijkt het alsof het merk een beetje twee richtingen op gaat. Wat betreft techniek en marketing zoals met de nieuwe Roadster laten ze echt wel een knap staaltje techniek zien, of het nou echt of nep is. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld V2L (vehicle to load) sukkelt het merk een beetje achter andere merken aan. Daar komt nu eindelijk verandering in. Tenminste, als je de juiste Tesla hebt.

Eindelijk de andere kant op stekkeren

Tesla introduceert Powershare voor de Model 3 en Model Y. Daarmee wordt eindelijk V2L mogelijk: je gebruikt de accu van je auto om externe apparaten van stroom te voorzien. Door middel van een speciale adapter in de laadpoort kan je dus allerlei apparaten aansluiten die samen maximaal 3.000 watt verbruiken. Denk aan bijvoorbeeld je elektrische fiets, een koffiezetapparaat etc.

En dat is natuurlijk handig, want je auto verandert zo in een rijdende powerbank. En eentje waar je telefoon wel héél vaak mee opgeladen kan worden. Andere merken als de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 bieden dit soort mogelijkheden al langer aan. Tesla loopt dus wel een beetje achteraan. Maar goed, Musk was waarschijnlijk druk met auto's te laten vliegen.

De reden dat je dit niet zomaar op iedere bestaande Tesla kunt activeren, heeft te maken met de techniek. De auto moet beschikken over de juiste bidirectionele hardware. Een software-update kan een hoop, maar het is geen Harry Potter.

Alleen nieuwe Tesla's krijgen de truc

Volgens onze vrienden van Bright bouwt Tesla vanaf 1 oktober 2026 de benodigde hardware standaard in nieuwe exemplaren van de Model 3 en Model Y. Heb jij toevallig een oudere, dan heb je pech: die krijgt de V2L-functie niet alsnog via een update. Wie wil controleren of zijn auto geschikt is, kan in het scherm kijken bij de extra voertuiginformatie. Daar zou Powershare vermeld moeten staan.

Voor degenen bij wie het wel kan is er nog wel een extra aankoop nodig. De zogenaamde Outlet Adapter krijg je er namelijk niet zomaar gratis bij. In de Tesla-webshop van Hongkong kost die 700 Hongkong dollar, omgerekend ongeveer 80 euro. De definitieve Europese prijs is nog niet bevestigd.

Even voor de duidelijkheid, met V2L kan je van alles aan je auto hangen, maar je kan niet je hele huis van elektriciteit voorzien. Daarvoor heb je Vehicle-to-Home (V2H) nodig, plus nog wat aanvullende hardware. En dat kan alleen met Tesla's Powerwall-infrastructuur.

Dus: heb jij vorige maand een Tesla gekocht, dan heb je helaas pech. Heb jij er na 1 oktober één gekocht? Gefeliciflapstaart.

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