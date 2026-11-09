Tesla kan niet alle Cybertrucks meer bouwen en moet geld teruggeven

Tesla-fans die wachten op de levering van hun Cybertruck kunnen binnenkort een mailtje van Tesla verwachten. Alleen waarschijnlijk niet het mailtje waar ze op hadden gehoopt. Oom Elon heeft namelijk aangekondigd dat ze de aanbetalingen terug gaan betalen.

Tesla heeft nog een gigantische stapel aan Cybertruck-orders in een kast liggen. Zo veel zelfs dat er meer orders zijn dan de fabriek zou kunnen produceren. In eerste instantie zou je zeggen dat dat een beetje klinkt als een luxeprobleem, maar zo zit het niet helemaal. De productielijn van de hoekige elektrische pick-up moet namelijk over acht maanden de deuren sluiten.

Waarom? Omdat Elon Musk meer in zijn zelfrijdende Cybercab ziet dat in zijn stoere Cybertruck. De fabriek moet dus de vrijgekomen capaciteit gaan gebruiken om meer robotaxi's in elkaar te schroeven. Toch voegt Tesla nog een extra ploegendienst toe om nog zoveel mogelijk Cybertrucks te kunnen bouwen. Helaas zal dat niet genoeg zijn om alle orders af te strepen, dus krijgt een deel van de klanten hun aanbetaling terug.

En dat is ergens toch een beetje vreemd, want Elon voorspelde een tijdje terug nog dat Tesla jaarlijks 250.000 Cybertrucks zou kunnen verkopen. Vorig jaar lag de verkoop van de Cybertruck op 20.237 stuks. Dat is een daling van 48 procent ten opzichte van 38.965 stuks in 2024. Dat komt nou niet bepaald in de buurt van die 250k.

Het ligt niet aan de winstgevendheid!

De Cybertruck niet rendabel? Nee joh. Daar wil Musk echt helemaal niets van weten. Het probleem zit hem volgens Musk vooral in dat de productie van de ingewikkelde pick-up gewoon te veel capaciteit opslokt. En die capaciteit kan Tesla beter inzetten voor meer Cybercabs. Aan de reacties onder het X-bericht te zien vinden veel mensen het geen leuk nieuws.

En of dit allemaal nou een goede zet is zullen we ook nog moeten zien. De Cybercab is natuurlijk een groot deel van Musk z'n toekomstvisie, maar het bedrijf zal nog wel flink aan de bak moeten.

Voor klanten die al jaren op hun bestelling wachten, is dat natuurlijk gewoon zuur. Je hebt jarenlang kunnen dromen van een roestvrijstalen pick-up, maar uiteindelijk krijg je misschien gewoon je geld terug.

Via: Reuters

Foto: @bestwelpierre

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