Tesla loopfiets is licht, strak en waarschijnlijk binnen no-time uitverkocht

Af en toe maakt Tesla een uitstapje. Van tequila tot vlammenwerpers. Dit keer heeft het wel met wielen te maken, maar niets met auto’s. Tesla heeft namelijk een loopfiets op de markt gebracht.

De fiets kost 225 dollar (zo’n 200 euro) en is bedoeld voor kinderen van twee tot vijf jaar. Bestellen kan vanaf 31 juli, en als we Tesla een beetje kennen is het ding binnen een paar uur uitverkocht. Leveringen starten volgens planning eind augustus.

Minimalistisch

De Tesla balance bike ziet eruit als het interieur van een Model 3. Minimalistisch en zonder toeters of bellen. Het frame is gemaakt van magnesium, wat ‘m lichtgewicht maakt en toch een beetje premium. Toegegeven, het ziet er best geinig uit.

Het zadel is verstelbaar in vijf standen en schuift simpelweg langs het frame omhoog of omlaag. Geen gedoe met ingewikkelde klemmen dus. Tesla mikt hiermee op groei. Het idee is dat je ‘m koopt en dat de fiets vervolgens meerdere jaren mee kan gaan.

Het is een loopfiets en dus ontbreken de pedalen. Kids zetten zichzelf af met hun voeten en kunnen altijd direct stoppen. Veel beter dan een fatbike eigenlijk. Tesla geeft aan dat de minimale beenlengte 35 cm is en dat het maximale aanbevolen gewicht rond de 30 kilo ligt. Dus nee papa, niet stiekem op die fiets gaan zitten.

225 dollar voor een loopfietsje is natuurlijk aan de pittige kant. Een loopfiets kan veel goedkoper. Maar ja, dan staat er geen logo van Tesla op. Zoals gezegd is dit weer typisch zo’n product dat binnen een mum van tijd uitverkocht zal zijn. De Balance Bike for Kids is voor zover bekend niet in Nederland te krijgen. Maar wij hebben de Tesla Cybertruck voor kinderen .

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