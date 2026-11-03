Tesla komt met handige truc voor de Cybertruck

Eén van de grote voordelen van een pickup, is dat je veel zooi in de laadbak kwijt kan. Logisch. Maar het probleem ligt vaak bij het inladen van zware spullen. Al helemaal als je dingen als een motor of quad achterin wil zetten. Geen stress, Tesla heeft de oplossing.

Hoe dan? Simpel. Tesla heeft een patentaanvraag ingediend voor een functie om de gehele laadbak van de Cybertruck beter toegankelijk te maken. Dit wil het merk gaan doen door de verstelbare luchtvering van de Cybertruck een speciale modus te geven zodat de voorkant van de auto omhoog komt, en de achterkant lekker voor je gaat squatten. Met deze 'ramp mode' ontstaat er dus een minder steile helling tussen de oprijplaat en de laadbak.

Tesla beschrijft in het patent een voorbeeld dat de voorkant van de auto 80 millimeter omhooggaat, waardoor de achterkant 70 millimeter kan zakken. Dat zou er voor moeten zorgen dat de oprijplaat en de laadbak een kleinere hoek krijgen. Volgens het patent zou het de hoek die nu ongeveer 45 tot 55 graden is verkleinen naar 20 tot 30 graden. Dat klinkt niet als veel, maar als jij aan het klooien bent om je quad in die laadbak te krijgen zal dat ongetwijfeld flink helpen.







Maar het kan nog meer

Tesla zou natuurlijk Tesla niet zijn als het allemaal niet futuristisch en makkelijk kan. Daarom hebben ze er gelijk voor gezorgd dat elk wiel van de Cybertruck apart kan worden aangepast. Je weet wel, voor het geval je in een of ander wild terrein staat met één wiel in een kuil ofzo. Het hele systeem is makkelijk te bedienen via je telefoon of via het scherm in de auto. Tijdens het aanpassen blijft de Cybertruck veilig in de parkeerstand staan.

Daarnaast is er ook nog 'dump mode', dat ervoor zorgt dat alles zakt zodat je makkelijk bij de laadbak kunt, en 'leveling mode', dat ervoor zorgt dat de auto zichzelf waterpas kan zetten.

Leuk idee, maar komt het ook?

Of dit echt op de Cybertruck zal komen is natuurlijk niet zeker. Het gaat immers om een patentaanvraag en deze belanden vaak gewoon ergens in een stoffige lade. Maar het zou voor de Cybertruck best een handige optie zijn. Niet dat we er hier in Nederland wat aan hebben, maar goed.

Of de pickup straks echt voor je door zijn hoeven zakt moeten we dus nog zien. Tot die tijd moet je maar gewoon extra je best doen met dingen inladen.

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