Tesla komt opnieuw met bizarre vervanger voor ruitenwissers

Een ruitenwisser is misschien niet het meest spannende auto-onderdeel. Twee armen, wat rubber, een elektromotortje en je bent er eigenlijk wel. Maar toch kan je ook dat soort dingen natuurlijk hartstikke leuk maken. Tesla vindt dat blijkbaar ook. Het merk wil vuil op je voorruit namelijk met lasers gaan aanvallen.

Tesla is al jaren aan het laseren

Het grappige is dat Tesla het opeens een goed idee vond om een laser op je voorruit te richten. Het concept bestaat namelijk al sinds mei 2018. Tesla diende toen een voorlopige patentaanvraag in voor een systeem dat met pulserende lasers vuil van glazen oppervlakken kan verwijderen. In 2019 volgde de daadwerkelijke patentaanvraag en in september 2021 werd het eerste patent verleend.

Nu duikt er opnieuw een aanvraag op rond hetzelfde concept. De techniek is behoorlijk uitgebreid. Sensoren moeten bepalen waar het vuil zit, waarna een optisch systeem een laser op precies die plek richt. De laser wordt vervolgens in pulsen afgevuurd, waarbij onder meer de golflengte, pulsduur, het vermogen en de focus kunnen worden aangepast. Heftig.

Weg met vogelpoep

Het systeem is trouwens niet alleen maar bedoeld voor voorruiten. In het patent worden ook camera's, cameralenzen, zijruiten en spiegels genoemd. Zelfs zonnepanelen komen voorbij.

Het idee is dat vuil automatisch wordt gedetecteerd en vervolgens zonder water, wisserbladen of schoonmaakmiddel wordt verwijderd. De laser moet daarbij zo worden ingesteld dat hij het vuil wel aanpakt, maar niet door het glas heen schiet. Hoe? Dat gaat Tesla doen met speciale beschermende lagen.

Klinkt allemaal indrukwekkend. Tegelijkertijd klinkt het als een nogal heftige manier om vogelpoep van je raam af te krijgen, maar goed.

De ruitenwisser is nog niet dood

Voorlopig hoeven Bosch en Valeo hun ruitenwisserafdelingen dus ook niet meteen dicht te gooien. Een patent betekent natuurlijk niet dat Tesla de techniek ook echt in een productieauto gaat gebruiken. De nieuwe aanvraag is bovendien een voortzetting van een patentfamilie waarvan de oorsprong al in 2018 ligt.

Toch is het wel weer typisch een Tesla ding. Een probleem dat de auto-industrie al generaties lang oplost met een rubberen strip, kan volgens Tesla blijkbaar nog veel slimmer.

En wie weet werkt het straks fantastisch. Dan kunnen we eindelijk met een gerust hart zeggen dat zelfs vogelpoep geen partij is voor een Tesla.

Al blijft het ergens hilarisch dat daar een laser voor nodig is.

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