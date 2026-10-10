Tesla's Full Self-Driving bestaat niet meer

Tesla speelt niet altijd even netjes als topman Elon Musk denkt dat heel de wereld, maar vooral Europa, aan de zelfrijdende auto moet. Maar dat het wel netjes kan, bewijst Duitsland.

Nadat er uit onderzoek is gebleken dat Tesla onder andere de RDW zoveel onder druk zette dat het water bij de wijn deed bij het goedkeuren van Full Self-Driving (Supervised) en dat er gepoogd werd om de goedkeuring er doorheen te drukken met foutieve veiligheidsinformatie, is het heel vreemd om te zien dat Tesla en Musk blijkbaar netjes kunnen doen wat er gevraagd wordt.

Dag Full Self-Driving, hallo...

Blijkbaar zijn Duitsers iets standvastiger dan Nederlanders, want de Amerikaanse autobouwer gaat doodleuk in op de verzoeken van Steffen Bilger, de Duitse Minister van Verkeer, in een poging om Full Self-Driving (Supervised) ook in dat land legaal te maken. En dat betekent, ironisch genoeg, dat Full Self-Driving de nek om gedraaid is. De benaming dan, niet de technologie zelf.

Het Duitse Bundesministerium für Verkehr (BMV) stelt namelijk dat Tesla's benaming meer dan misleidend is. Het systeem neemt het rijden niet over en vereist nog steeds overzicht van de bestuurder. Als reactie daarop stelde Tesla zelf voor om de functionaliteit te hernoemen als 'Tesla Assisted Driving', waar mee akkoord werd gegaan. De benaming 'Full Self-Driving' is dan ook direct van de website verwijderd, waar nu enkel nog 'Tesla Assisted Driving' te vinden is.

Aan de snelheid houden

Tesla kwam ook snel tegemoet aan de eis dat een semi-zelfrijdende auto maximaal 10 procent harder mag rijden dan de gedetecteerde snelheid. Iets wat in andere landen kan oplopen naar maximaal 50 procent sneller dan de gedetecteerde snelheid.

In ruil voor de consessies die Tesla heeft gedaan, belooft Bilger dat hij zich niet alleen hard zal maken voor een goedkeuring in Duitsland, maar dat hij ook graag zou willen zien dat FSD, eh, Tesla Assisted Driving-gebruikers de functionaliteit zo snel mogelijk door heel Europa kunnen gaan gebruiken.

Toch is het vreemd te noemen dat Tesla nu ineens snel overstag gaat op de vraag voor een naamsverandering. De discussie hierover speelt al jaren, maar werd tot deze week keer op keer tegengewerkt door de autofabrikant. Nu bewezen is dat het in Duitsland kan, zou het fijn zijn dat andere landen ook deze naamsverandering zouden eisen. Het zorgt immers voor meer duidelijkheid over wat de technologie nu eigenlijk doet.

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