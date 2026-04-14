Tesla laat je eerst examen doen voor je FSD mag gebruiken

Je koopt een Tesla, zet Full Self-Driving aan en leunt lekker achterover terwijl je Netflix kijkt… toch? Nou, niet helemaal. In Europa moet je eerst even bewijzen dat je daadwerkelijk snapt wat je aan het doen bent. Ja, Tesla laat je gewoon een quiz maken voordat je de functie mag gebruiken. Welkom in 2026.

Eerst leren, dan rijden

Tesla heeft Full Self-Driving (FSD) eindelijk uitgerold in Europa, te beginnen in Nederland. Maar voordat je enthousiast op die FSD-knop drukt, krijg je eerst een verplichte 'tutorial'. En nee, dat is niet alleen even door wat schermen klikken. Aan het eind wacht een korte quiz. Pas als je die haalt, mag je FSD inschakelen. Volgens Insideevs draait het vooral om één ding: zorgen dat je snapt wat het systeem wel en niet kan.

Spoiler: jij doet nog steeds alles

De vragen zijn niet bepaald rocket science. Denk: wanneer staat FSD aan? En, belangrijker, wie is verantwoordelijk als het misgaat? Ik zal het eerste antwoord alvast voorkauwen. Dat ben jij. Altijd jij.

En daar zit eigenlijk precies de crux. Ondanks de naam is Full Self-Driving helemaal niet “full self-driving”. Het is gewoon Level 2-rijassistentie. De auto helpt, maar jij moet blijven opletten. Blijkbaar moest dat nog even extra duidelijk gemaakt worden.

Europa zegt: even opletten

De reden voor deze quiz ligt natuurlijk bij regelgeving. Om FSD goedgekeurd te krijgen, moest Tesla voldoen aan internationale regels (zoals de VN-norm UN-R171). Die eisen dat bestuurders begrijpen hoe zulke systemen werken, zodat ze ze niet overschatten.

Oftewel: voorkomen dat mensen denken dat hun auto ineens een privéchauffeur is. Dus krijg je een mini-examen. Niet omdat ome Elon dat nou zo leuk vindt, (of misschien wel) maar omdat Europa dat wil.

Eerste stap naar meer landen

Nederland is het eerste Europese land waar FSD officieel beschikbaar is met deze aanpak. Maar omdat Tesla nu aan de regels voldoet, ligt de weg open voor andere EU-landen.

Met andere woorden: dit quizje kan zomaar de standaard worden.