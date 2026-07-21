Tesla lanceert controversiële functie nu ook in Nederland

In de jaren ’80 was David Hasselhoff nog de enige die met zijn auto kon praten, maar inmiddels kan zo’n beetje iedereen dat. Ook tegen je Tesla kun je nu alles kwijt, want Tesla lanceert Grok in heel Europa, inclusief Nederland.

Elon Musk is de afgelopen jaren heel druk met AI, maar daar kon je in je Nederlandse Tesla tot dusver weinig van merken. Daar komt echter nu verandering in, want Tesla lanceert Grok in Nederland. Voor alle duidelijkheid: Grok is de ChatGPT van Elon Musk. Deze chatbot is ontwikkeld door xAI, dat sinds de fusie met SpaceX door het leven gaat als SpacexAI.

Tesla loopt op dit gebied een beetje achter de feiten aan, want veel andere merken hebben ook al een AI-spraakassistent. Zo kun je in VAG-auto’s praten met ChatGPT en in onder andere Volvo’s en Renaults met Google Gemini.

Spraakbediening vs. AI-chatbot

Tesla had al wel spraakbediening, maar die kon je alleen laten navigeren en reguliere functies laten bedienen. Het mooie van een AI-chatbot is natuurlijk dat je letterlijk alles kunt vragen. Bijvoorbeeld: navigeer naar het dichtstbijzijnde restaurant dat vegetarische kip serveert. Maar bijvoorbeeld ook: wie won de Amerikaanse verkiezingen in 2020?

Elon Musk vindt onzinnige functionaliteiten altijd heel grappig, dus daarom heeft Grok verschillende persoonlijkheden, inclusief een sexy persoonlijkheid. Daar moet je wel mee oppassen: voor je het weet krijg je taferelen zoals in de films Her of Ex Machina. Maar eerlijk is eerlijk: zo'n AI-spraakassistent kan heel handig zijn.

Controverse

Zoals zoveel projecten van Elon Musk is Grok niet vrij van controverse. Integendeel. Grok is al vaak in opspraak gekomen. Is het niet vanwege antisemitische uitspraken, dan wel vanwege het genereren van seksuele afbeeldingen. Maar hè, saai zal het niet worden met Grok in de auto.

Iedereen met een Tesla kan Grok activeren, mits de auto een AMD-processor heeft, software versie 2025.26 of later en Premium Connectity of Wi-Fi. Je hoeft dus niet apart te betalen voor Grok.

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