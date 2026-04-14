Tesla Lente Update 2026: dit verandert er aan je EV

Terwijl Europa moet wennen aan het idee van FSD in het continent dankzij onze Hollandse RDW timmert Tesla gestaag verder aan de weg. Het merk brengt zo’n beetje ieder seizoen een grote software-update uit voor haar klanten waarin allerhande zaken wordt aangepakt. Zo ook vandaag tijdens de Tesla Spring (of in goed Nederlandse ‘Lente’) Update 2026.

Zoals altijd zijn er veel nieuwigheden die je niet of nauwelijks gaat gebruiken. Vandaar dat ik eerst wat updates noem waar je daadwerkelijk wat aan hebt gevolgd door de wat onnozele Tesla-updates.

Nuttige updates

Dodehoekwaarschuwing via verlichting

Tesla introduceert een extra visuele waarschuwing voor de dode hoek. Wanneer je rijdt en je richtingaanwijzer gebruikt, licht er een rood accent op in het dashboard als er iets in je dode hoek zit. Ook bij het uitstappen of parkeren grijpt het systeem in: komt er een fietser of auto te dichtbij, dan krijg je direct een signaal.

Verbeterd geluidssysteem

Met de nieuwe ‘Premium Immersive Sound’-update moet het geluid uit de speakers een stuk voller en ruimtelijker klinken. Deze upgrade werkt voor alle audiobronnen, dus niet alleen voor muziekapps, maar ook voor bijvoorbeeld podcasts of radio.

Muziekwachtrij voor Apple Music en Spotify

Het beheren van je muziek wordt intuïtiever. Je kunt nu nummers eenvoudig aan een wachtrij toevoegen door ze naar rechts te swipen, vergelijkbaar met hoe het op je smartphone werkt. Ook favorieten beheren gaat sneller: ingedrukt houden in Apple Music of swipen in Spotify volstaat.

Altijd up-to-date blijven

Software-updates kunnen nu ook worden geïnstalleerd terwijl de auto niet actief in gebruik is. Via de instellingen kun je instellen dat de auto zichzelf automatisch bijwerkt.

Pet Mode met persoonlijk tintje

De bekende Pet Mode krijgt een speelse, maar ook nuttige upgrade. Op het scherm verschijnt nu een dier (hond, kat of zelfs egel), eventueel met de naam van je huisdier erbij. Niet essentieel, maar vooral een goede toevoeging voor voorbijgangers. Zij krijgen een geruststellend signaal dat het dier veilig in de auto zit.

Self-Driving app

Tesla voegt een aparte app toe waarin je meer kunt leren over Full Self-Driving en statistieken kunt bekijken. Interessant nu FSD hier ook legaal is.

Uitgebreidere dashcam-opslag

Dashcambeelden kunnen nu tot 24 uur worden opgeslagen en handmatig permanent bewaard worden. Alles blijft lokaal op de auto staan en wordt niet gedeeld met Tesla. Voor de meeste rijders handig als extra zekerheid, al zullen velen deze functie zelden nodig hebben.

Ritgegevens en energieverbruik

Je kunt nu gedetailleerder zien hoeveel energie je per rit verbruikt en dit vergelijken. Je kunt dus verschillende routes naar je werk vergelijken en zien welke het snelst is en het minste energie kost.

Minder nuttige updates

Kaartbediening voor passagiers achterin

Passagiers op de achterbank kunnen nu meekijken en zelfs interactie hebben met de navigatiekaart. In de praktijk is het waarschijnlijk vooral iets waar kinderen en pubers zich mee vermaken om jou als bestuurder te pesten.

Verbeterde weerkaart

De navigatiekaart toont nu neerslag in verschillende kleuren, zodat je beter ziet waar regen of sneeuw valt. Het voegt wat visuele info toe, maar verandert weinig aan hoe je je route plant.

Slimmere spraakassistent en reminders

Met spraakcommando’s kun je nu locatiegebonden herinneringen instellen, zoals een seintje krijgen om nog langs de supermarkt te gaan wanneer dichtbij huis bent. Handig idee, maar ga je dit in de praktijk ook echt gebruiken?

Nieuwe virtuele auto op het scherm

De weergave van de auto op het middenscherm is vernieuwd, met een Model 3 of Model Y als standaardvisualisatie. Leuk detail, maar puur cosmetisch.

Tekenblok met extra functies

Het digitale schetsblok krijgt stickers en emoji’s, en je kunt tekeningen opslaan en later terugzien in de app. Kijk, zo kennen we Tesla weer.

Meer personalisatie voor virtuele Model S en X

Eigenaren van een Model S of X kunnen hun virtuele auto verder aanpassen met opties zoals getinte ramen, stickers en kentekenplaten. Visueel leuk, maar zonder praktische meerwaarde.