Tesla levert veel meer auto’s dan verwacht, recordkwartaal

De verkopen van Tesla zakten vorig jaar in als een plumpudding, maar dat bleek toch een tijdelijke dip. In het eerste kwartaal was er al een stijging te zien, maar nu is Tesla echt helemaal terug.

Analisten hadden verwacht dat Tesla in het tweede kwartaal zo’n 400.000 auto’s zou afleveren. Meer dan in 2025, maar nog steeds minder dan in 2024. Maar wat blijkt? Tesla heeft 480.126 auto’s aan de man weten te brengen in het afgelopen kwartaal. Dat is gewoon een kwart meer dan een jaar geleden.

Weg naar boven weer gevonden

Nu is het na een dip vrij logisch dat er een stijgende lijn in zit, maar dit is ook 8% meer dan in 2024. Tesla heeft de weg naar boven weer gevonden, wellicht een handje geholpen door de torenhoge brandstofprijzen. En blijkbaar maakt het dus niet uit wat Elon Musk allemaal uitspookt, na een jaartje zijn mensen het toch weer vergeten.

Wat je verder ook vindt van Tesla, ze hebben het toch maar weer geflikt. Dat ze zoveel auto’s kunnen leveren met maar twee modellen is toch knap. Er is nog een handjevol Model S-en en X-en afgeleverd, maar dat mag geen naam hebben. Deze modellen in de loop van het kwartaal ook volledig geschrapt.

Nederland

We zullen ook nog even de cijfers in ons eigen land erbij pakken. Nederland heeft zeker zijn steentje bijgedragen, want raad eens wat de bestverkochte auto was van het afgelopen half jaar? De Tesla Model Y. De Model 3 was een tijdje uit de picture, maar die doet sinds de facelift ook weer aardig mee. En dat is uiteindelijk ook niet gek, want beide auto’s zijn gewoon een keigoede deal.

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