Tesla loog tegen de RDW over de veiligheid van FSD

Tesla probeert uit alle macht Full Self-Driving bij beleidsmakers in meerdere Europese landen er doorheen te drukken. Dat het daarbij ietwat minder betrouwbare en zelfs misleidende data gebruikt om zichzelf in wat positiever daglicht te zetten? Dat verbaast je waarschijnlijk niet.

Meerdere onderzoekers trekken na het doorlichten van de door Tesla aan beleidsmakers, waaronder de RDW, overhandigde veiligheidsdata van FSD, aan de bel. De Amerikaanse autobouwer zou namelijk doormiddel van onder meer scheve vergelijkingen en rare aannames doen lijken dat de zelfrijdende auto’s van het merk tot wel tien keer veiliger zijn in het verkeer dan door mensen bestuurde vierwielers.

Tesla gaat nog een stap verder. Het claimt namelijk dat als alle auto’s op de weg uitgerust zouden zijn met FSD, dat het potentieel 32.000 levens en 1,9 miljoen verwondingen had kunnen voorkomen.

Appels met Tesla's vergelijken

Het probleem is alleen dat deze door Tesla gecommuniceerde verhoogde veiligheid gebaseerd is op een vergelijking die eigenlijk niet kan. De automaker legt de cijfers van het aantal ongelukken met FSD-voertuigen die betrokken zijn bij een ongeluk waarbij de airbag afging, naast veel algemenere, Amerikaanse cijfers. Deze laatste omvatten namelijk niet alleen crashes waarbij de airbag afging en beperkt zich ook niet tot alleen auto’s. Het leek Tesla beter om veel algemenere cijfers te nemen van de Amerikaanse NHTSA, die alle ongelukken registreert van auto’s, motoren en vrachtwagens die zelfs met wat blikschade afgevoerd zouden kunnen zijn.

Met andere woorden: Tesla vergelijkt moderne voertuigen met allerlei veiligheidsfuncties die bij een vrij zwaar ongeluk betrokken zijn met een verouderd en veel breder wagenpark dat veelal zonder veiliheidsfuncties rondrijdt en in veel gevallen bij lichtere ongelukken betrokken is.

Tesla loog ook tegen de RDW

Reuters benaderde de RDW voor een reactie om te achterhalen wat de Nederlandse instantie met de door Tesla aangeleverde foutieve data heeft gedaan. Daarop krijgt het helaas geen antwoord, maar enkel een statement waarin de RDW verklaart nooit alleen uit te gaan van door een bedrijf aangeleverde data. Het zou FSD puur op basis van eigen tests hebben toegelaten.

Dat neemt niet weg dat Tesla met de overdreven positieve data onder de arm al aan het lobbyen is bij andere Europese landen. CEO Elon Musk ziet de goedkeuring van FSD als een essentiële stap om de concurrentiepositie van Tesla tegenover de Chinese concurrentie overeind te houden. Daarnaast is het een belangrijk onderdeel van zijn miljardenbonus om zoveel mogelijk Tesla-rijders over te halen om een abonnement op FSD af te sluiten. Iets wat natuurlijk alleen de moeite waard is als het ook daadwerkelijk wettelijk toegestaan is.

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