Musk-logica: Als een auto niet goed genoeg verkoopt, maak je hem duurder

Als een product niet goed loopt, dan is de kans groot dat er iets niet klopt in het aanbod. Met regelmaat worden er dan aanpassingen gedaan, waarbij er vaak gekeken naar het verlagen van de prijs om de vraag naar het product wat te stimuleren. Maar blijkbaar heeft Tesla-CEO Elon Musk deze economieles overgeslagen.

Hoewel de autoverkoop van de Amerikaanse autobouwer weer redelijk in de lift lijkt te zitten, vergaat het lang niet alle Tesla-modellen even goed. De Model S en X zijn inmiddels de nek om gedraaid en de Roadster en Cybercab zitten er (ooit) aan te komen. Ondertussen leunt het bedrijf van Musk vooral op de aanhoudende verkoop van de Model 3 en Y, want de hoge verwachtingen van de Cybertruck worden maar niet waargemaakt.

Duurder maakt begeerlijker?

De oplossing daarvoor is nu in beeld: een prijsverhoging. Als je een toch al slecht ontvangen pick-up truck duurder maakt, dan wordt het meer een statussymbool en willen meer mensen erin gezien worden. Dat lijkt de gedachtengang van Musk in dezen, want een andere verklaring voor de prijsverhoging kunnen wij niet bedenken.

Als je namelijk zou verwachten dat Tesla de RVS-vierwieler op bepaalde punten verbetert, dan heb je het mis. Technisch gezien blijft het geheel onveranderd in het aanbod staan, maar dan nu voor een vanafprijs van ruwweg 75.000 dollar in plaats van net geen 70.000 dollar.

Misschien is het geniaal

Maar misschien zien wij hier de geniale achterliggende gedachte niet van in. Wij zitten hier immers nog steeds vanachter een toetsenbordje kritiek te leveren op de onnavolgbare prijswisselingen die Tesla met regelmaat doorvoert, maar zijn we er nog steeds niet de rijkste persoon op aarde mee geworden.

Vooralsnog weten we wel dat de Cybertruck een absolute flop is. Het zou ooit een ongekend succesmodel moeten worden met meer dan een miljoen vooruitbestellingen. Musk was er bijna evenzo positief over, want hij gaf voor productie aan dat hij dacht dat er 250.000 driehoekige auto's per jaar verkocht zouden worden. Nu, na bijna twee jaar productie, zijn er naar verwachting nog geen 20 procent van die jaarlijkse verwachting verkocht. En daarbij zitten ook nog ruim 1.250 Cybertrucks die Tesla aan SpaceX verkocht.

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