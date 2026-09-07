Tesla maakt FSD Supervised nu wel héél weinig supervised

Tesla heeft weer iets nieuws bedacht voor FSD. En nee, helemaal zelfrijdend en als bestuurder lekker achterover gaan hangen mag nog steeds niet. Toch wordt het woord ‘Supervised’ bij FSD inmiddels wel een interessant stukje marketingtaal. Tesla heeft namelijk iets heel interessants toegevoegd in de laatste update.

De Tesla wacht niet meer op jou

Tesla rolt momenteel versie 14.3.9 van FSD Supervised uit. In de update is er natuurlijk van alles toegevoegd en gewijzigd, maar de interessantste toevoeging zit niet in een nieuwe routefunctie of een manier om door de McDrive te komen, maar in wat er gebeurt als er echt gevaar dreigt. Stel dat de Tesla een aanrijding ziet aankomen. Normaal gesproken kan Automatic Emergency Braking, oftewel AEB, zelfstandig ingrijpen. Maar als de Tesla denkt dat alleen remmen niet genoeg gaat zijn, kan FSD nu worden geactiveerd zonder dat de bestuurder daar opdracht voor geeft.

Dat is natuurlijk best bijzonder, want FSD Supervised was volgens mij toch echt bedoeld als systeem waarbij jij degene bent die het systeem gebruikt en toezicht houdt. Nu kan het systeem in een noodsituatie dus zelf zeggen: lekker gewerkt pik, maar ik red ons wel even. Oke, op zo'n moment is toestemming vragen inderdaad nou niet de beste strategie.

Maar dat is niet alles. FSD kan zich ook inschakelen wanneer de auto ziet dat de bestuurder afgeleid is. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer jij uitgebreid bezig bent een nieuwe foto op Instagram te zetten terwijl de auto ondertussen gewoon vrolijk verder moet. De Tesla kan dan besluiten dat FSD het roer maar even over neemt.

Ook een onbedoelde uitschakeling van FSD kan voortaan worden gecorrigeerd. Dus als je per ongeluk het systeem uitzet, kan de auto het onder bepaalde omstandigheden zelf weer activeren. Tesla noemt dit allemaal een nieuwe set actieve veiligheidsfuncties.

Supervised begint een rekbaar begrip te worden

Voor de duidelijkheid: dit betekent niet dat je Tesla nu ineens zonder bestuurder naar de supermarkt kunt sturen. FSD Supervised blijft volgens Tesla een systeem waarbij de bestuurder gewoon verantwoordelijk is en moet opletten. Maar die grens schuift zo wel steeds meer op. Eerst was het idee vooral dat jij FSD inschakelt en de auto vervolgens helpt rijden. Nu krijgt de auto ook de mogelijkheid om in bepaalde situaties zelf te bepalen dat FSD nodig is.

Dat is vooral fijn bij die noodsituaties. Als een botsing over een paar seconden dreigt en AEB je niet gaat redden, heeft de Tesla geen zin om eerst netjes te vragen of meneer of mevrouw misschien even op het touchscreen wil drukken. Toch heb ik hier wel een paar vraagtekens bij, maar goed.

Het blijft toch een grappige combinatie. FSD Supervised moet officieel door jou worden gecontroleerd, maar kan zichzelf ondertussen inschakelen wanneer jij niet oplet.

Misschien moeten we binnenkort gewoon stoppen met dat woordje Supervised.