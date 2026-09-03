Tesla maakt doorslaggevende reden voor goedkeuring FSD in Nederland openbaar

Je kunt zeggen wat je wilt, maar inmiddels is Full Self-Driving (Supervized) in Nederland al weer een paar maanden toegestaan, en blijft het toch redelijk stil over wanstaltige praktijken van semi-zelfrijdende Tesla's. Heeft de RDW dan toch een goede keuze gemaakt? Nieuwe data van Tesla geeft inzicht. Maar er is een catch.

Rondom de goedkeuring van FSD in Nederland en mogelijk in de rest van Europa, blijven nog wat grote vraagtekens hangen. Tesla wordt er namelijk van beschuldigd te liegen over veiligheidsdata en het maken van scheve vergelijkingen. Daarnaast wil de RDW ook niet meewerken. De instantie heeft naar eigen zeggen onmogelijk veel kilometers met de technologie gereden en daarop hun keuze gemaakt, maar wat ze tijdens het rijden allemaal hebben meegemaakt? Dat laat men niet weten, want dat is bedrijfsgeheim van Tesla.

Bedrijfsgeheimen toch wel op straat

Dat er door het enkel delen van foutieve informatie zorgen ontstaan over de algemene veiligheid van de rest van de mensen die te maken krijgen met semi-zelfrijdende Tesla's, is blijkbaar niet heel belangrijk. Tenminste, tot het op goedkeuring van het systeem bij andere, nogal skeptische EU-landen aankomt. Dan ineens wil Tesla wel over de brug komen met wat voorheen als bedrijfsgevoelige informatie werd bestempeld.

“In de aanloop naar een mogelijke stemming over goedkeuring op EU-niveau ... hebben we besloten om een van de belangrijkste bewijsstukken die als onderbouwing voor de Nederlandse goedkeuring zijn gebruikt, open source te maken”, aldus het bedrijf. De data zou inmiddels al gedeeld zijn met beleidsmakers in Europa.

Acht onderzoeken

Het document dat Tesla online heeft gezet, is ook voor ons normale mensen inzichtelijk. Het omvat acht verschillende onderzoeken die gedaan zijn. Dat is vanzelfsprekend niet alle tests die zijn uitgevoerd. Kortom Tesla is nog steeds aan het cherry-picken met de data. Wat we hier waarschijnlijk kunnen inzien zijn enkel de positievere stukken.

Maar het kan ook zijn dat we hier iets te negatief aan het speculeren zijn. Aan de andere kant, het is absoluut niet de eerste keer dat Tesla enkel data deelt waardoor het zelf in goed daglicht komt te staan.