Wie koopt deze Tesla met een halve miljoen kilometer?

Wie op zoek is naar een gebruikte Tesla Model X kijkt meestal naar exemplaren met een kilometerstand waar je je nog enigszins prima bij voelt. Deze advertentie bewijst dat het ook anders kan. Heel anders. Op Marktplaats staat namelijk een Tesla Model X 100D te koop met ruim vijf ton op de teller. Ja, echt. Voor de duidelijkheid: vijfhonderdduizend kilometer. Elektrisch.

De ultieme EV-duurtest

Elektrische auto's krijgen nog altijd regelmatig de vraag hoe lang zo'n accupakket eigenlijk meegaat. Deze Model X lijkt daar een vrij duidelijk antwoord op te geven. De aanbieder heeft zelfs een accudiagnose laten uitvoeren. Volgens het Aviloo Battery Diagnostics-rapport beschikt het accupakket van deze stekkertrekker nog over 80,2 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit. Niet verkeerd toch? Het gaat trouwens niet om een stinkend ex-taxiwrak dat ergens achter een loods staat weg te rotten. De verkoper meldt dat zowel interieur als exterieur nog in goede staat verkeren en dat de volledige onderhoudshistorie bekend is.









Falcon-deuren met pensioenleeftijd

Deze specifieke Tesla Model X komt uit 2017 en beschikt over de bekende 100D-aandrijflijn met 423 pk en 660 Nm. Cijfers waar je je absoluut niet voor hoeft te schamen dus. Verder krijg je Enhanced Autopilot, luchtvering, een CCS-upgrade, die verschrikkelijke Falcon-deuren en de nodige laadaccessoires meegeleverd. Het mooiste detail? De aanbieder heeft niet één exemplaar staan, maar tien stuks. Blijkbaar bestaat er gewoon een complete markt voor Tesla's die inmiddels meer kilometers hebben afgelegd dan sommige vrachtwagens.







Natuurlijk blijft een kilometerstand van ruim 500.000 kilometer indrukwekkend. Aan de andere kant: als een moderne diesel-BMW of Mercedes zo'n stand haalt, schrijft niemand daar nog een artikel over. Misschien zegt dat uiteindelijk meer over Tesla dan over de kilometerstand zelf.

Eén ding weten we wel zeker: als iemand nog twijfelde of een Model X veel kilometers aankan, dan ligt hier het bewijs gewoon op Marktplaats.

Denk jij wel nog een halve ton op de teller te kunnen zetten? De verkoper wilt er graag 21.500 euro voor hebben. De advertentie vind je hier.