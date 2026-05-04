Tesla Model 3 heeft na 600.000+ km nog originele batterij: zoveel range is er over

De technologie van vandaag is alweer een stap vooruit op die van gisteren. Dat is een van de redenen dat EV’s zo hard afschrijven. De vrees voor een extreem verlies in actieradius zodra de batterij wat langer meegaat, is nog zo’n reden. Maar is dat wel terecht?

Daar proberen de gasten van het YouTube-kanaal Drive Protected achter te komen. Zij kochten de Tesla Model 3 met de hoogste kilometerstand die ze in de VS konden vinden. En die te koop stond, vermoed ik. Ze komen uit bij een witte Tesla Model 3 Standard Range Plus uit 2019. De kilometerstand? 610.615 kilometer!

Anders dan andere EV’s met tonnen of zelfs meer dan één miljoen kilometer rijdt deze Tesla nog altijd rond met zijn eerste batterij. Die accu gaat dus ook al meer dan 600.000 kilometer mee. Afgaande van de opgegeven actieradius is het batterijpakket al minstens 1.580 keer op- en ontladen

De overgebleven actieradius

Over het oorspronkelijke rijbereik gesproken: je bent natuurlijk benieuwd hoe goed die accu nog presteert na zo’n gigantische afstand. Je hoort het misschien niet graag, maar eigenlijk nog best prima. Nadat de YouTubers de EV volledig hebben opgeladen geeft de boordcomputer aan dat ie er 254 kilometer tegenaan aan. Daarmee is hij 132 kilometer of 34,2 procent van zijn oorspronkelijke actieradius verloren. Het is boel, maar ik had het eerlijk gezegd erger verwacht.

De Tesla-software kan er natuurlijk naast zitten. Daarom wordt het rijbereik ook maar even op de Amerikaanse highway uitgetest. Ook hierin valt de uitkomst niet tegen. De Model 3 haalt een afstand van 222 kilometer bij een gemiddelde snelheid van 109 km/u. Hij verbruikt tijdens de rit 32,4 kWh en 14,5 kWh per 100 kilometer. Lang niet gek. Een belangrijk detail: het is tijdens de rit 11 tot 23 graden, wat het rijbereik ten goede komt.

Begrijp me niet verkeerd: om en nabij de 250 kilometer rijbereik is absoluut niet ideaal en voor de meeste mensen te weinig. Maar dat de Tesla-batterij hier nog toe in staat is na vijftien rondjes rondom de wereld stelt niet teleur.

