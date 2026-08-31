Tesla verkoopt deze Model 3-bezuiniging als een upgrade

Tesla heeft een interessante manier gevonden om de actieradius van de Model 3 te verhogen zonder ook maar iets aan de accu te veranderen. Maar komt dit ‘goede nieuws’ niet met een addertje onder het gras?

Laten we beginnen met het goede nieuws. De WLTP-actieradius van de Tesla Model 3 achterwielaandrijving gaat van 534 kilometer naar 572 kilometer. Hoera, de prijs blijft hetzelfde en daardoor krijg je meer auto voor je geld. Soort van. De goedkoopste Model 3 begint bij 36.990 euro.

Waar komt die extra actieradius plots vandaan? Tesla heeft een aanpassing doorgevoerd in Europa met betrekking tot de geleverde banden. Normaal gesproken krijg je de goedkoopste Model 3 geleverd op een setje Bridgestone Turanza’s, maatje 235/45 R18. Dit is echter niet langer het geval. Het Japanse A-merk moet echter plaatsmaken voor Giti Control P10-banden. Giti Tire is een Indonesisch bandenbedrijf en opereert in het middensegment.

Volgens Tesla is de lagere rolweerstand van deze combinatie voldoende om het energieverbruik terug te brengen tot 12,2 kWh per 100 kilometer. Het resultaat: 38 kilometer extra theoretisch bereik, oftewel een verbetering van ongeveer 7 procent.

Op papier kan Tesla je een betere auto verkopen, want de actieradius is toegenomen. Maar in de praktijk wil dat niet zeggen dat de Giti Control P10’s ook lekkerder sturen dan de Bridgestones. De P10-banden zijn goedkoper dan de Bridgestone-banden en daarmee lijkt dit meer op een verkapte bezuiniging dan dat je die toegenomen actieradius echt gaat merken.

Overigens is de Giti Control P10 zeker geen waardeloze band. Het exemplaar in deze maat heeft volgens het Europese bandenlabel een B voor rolweerstand en A voor grip op nat wegdek, met een geluidsniveau van 69 dB.

Wat lever je ervoor in?

Daar zit voorlopig de belangrijkste vraag. Een lagere rolweerstand is mooi voor de actieradius, maar banden zijn natuurlijk meer dan vier ronde energiebespaarders. Grip, slijtage, comfort en geluidsniveau tellen ook mee.

Tesla-eigenaren zullen daarom vooral benieuwd zijn hoe de Giti’s zich op langere termijn houden. Want 38 kilometer extra op papier klinkt indrukwekkend, maar als de banden sneller slijten of minder comfortabel zijn, wordt het voordeel een stuk minder interessant.

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