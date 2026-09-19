Tesla Model 3 Premium in Nederland teruggeroepen

Tesla moet in Nederland bijna 11.000 exemplaren van de Model 3 Premium terugroepen. Het gaat om een veiligheidsprobleem dat pas bij een specifieke botsproef aan het licht komt. Een bezoek aan de Tesla-dealer is niet nodig, de oplossing komt via een software-update.

In Nederland gaat het om 10.787 Tesla Model 3 Premium’s die onder de terugroepactie vallen. De betreffende eigenaren zijn vorige week door Tesla per e-mail geïnformeerd. Wereldwijd gaat het om meer dan 100.000 auto’s. Het betreft Model 3 Premium’s van modeljaar 2024 tot en met 2026, met linkse besturing en een productiedatum tussen 30 juni 2024 en 8 mei 2026.

Tesla Model 3 haalt paaltest mogelijk niet

Het probleem heeft betrekking op de bescherming van inzittenden bij een zijdelingse botsing met een paal. Tijdens zo’n test kan de kracht die op de schouder van een inzittende op de voorstoel terechtkomt hoger uitvallen dan volgens de wettelijke norm is toegestaan.

Die norm, UN R135, stelt een maximum van 3,0 kN aan de piekbelasting op de schouder. Bij de getroffen Tesla’s kan die grens worden overschreden. Daarmee neemt volgens Tesla het risico op letsel voor inzittenden op de voorstoelen toe.

Dat klinkt behoorlijk serieus en je zou denken dat er er iets aangepast moet worden aan de Model 3 Premium om dit euvel op te lossen. Volgens de Amerikaanse autofabrikant valt dat allemaal wel mee. Een software-update is blijkbaar voldoende om de elektrische auto daadwerkelijk veiliger te maken.

Geen garagebezoek nodig

Tesla past de activering van de centrale airbag (FSAB) ) aan. Dat systeem speelt een rol bij de krachten die tijdens een ongeval op de inzittenden worden uitgeoefend. Door de aanpassing moet de belasting op de schouder bij de betreffende botsing binnen de eisen van UN R135 blijven.

De oplossing zit in softwareversies 2026.26.100.2, 2026.32.3 en alle nieuwere versies. Eigenaren kunnen zelf controleren welke software op hun Model 3 staat. Dat kan via het touchscreen door naar Bediening > Software te gaan.

Omdat Tesla wettelijk moet ingrijpen is er officieel sprake van een terugroepactie. Toch voelt het woord wat vreemd als je niet daadwerkelijk naar de garage hoeft. Je kunt gewoon lekker vanuit huis de software-update uitvoeren aan de Tesla en het probleem is opgelost.

Meteen een handige tip als je een Model 3 Premium occasion overweegt. Check in het systeem of de laatste software-update is geïnstalleerd. Niet alleen fijn als een auto up-to-date is, maar in dit geval ook gewoon noodzakelijk om de terugroepactie uit te voeren.

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