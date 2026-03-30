Tesla Model 3 RWD: goede prijs, maar ook een goede auto?

Dit is de Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive. De nieuwe basisversie van Tesla’s populairste model. En meteen ook de goedkoopste Tesla die je kunt kopen. Met een prijs van ongeveer €37.000 is het simpelweg een van de goedkoopste elektrische sedans met deze prestaties.

En laten we beginnen met wat Tesla goed doet. Het Supercharger-netwerk blijft een van de grootste voordelen. Navigeren is eenvoudig, laadstops worden automatisch gepland en het grote centrale scherm werkt snel en overzichtelijk.



Onder de vloer ligt een 64 kWh LFP-accu, goed voor een WLTP-range van 534 kilometer. In de praktijk kun je in de winter ongeveer 300+ kilometer verwachten, in de zomer nog wat meer. Laden kan tot 175 kW, al zakt de laadcurve vrij snel zodra de accu voller wordt.





Qua prestaties zit het ook goed. De achterwielaangedreven Model 3 heeft 283 pk en 420 Nm en sprint in ongeveer 6,2 seconden naar 100 km/u. Niet absurd snel, maar voor een instapversie meer dan prima. Wat zijn dan de minpunten?