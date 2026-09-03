Tesla Model Y heeft een probleem dat behoorlijk los zit

Ja hoor, de Tesla Model Y mag alweer een retourtje garage maken. Dit keer is er iets aan de hand met de voorwielophanging, nadat er eerder deze week al meldingen opdoken van Model Y’s waarbij de achtervering het begaf. Toeval? Waarschijnlijk wel. Lekker voor het imago? Absoluut niet.

Een beetje losjes gemonteerd

De officiële terugroepactie geldt voor specifieke Model Y’s uit modeljaar 2026 die tussen 26 juli en 4 augustus 2026 zijn gebouwd. Het probleem zit bij de bevestiging van onderdelen van de voorwielophanging. Ergens best opvallend, aangezien de voorwielophanging eerder al onderwerp van onderzoek was. Toen keek de Amerikaanse toezichthouder namelijk naar Model Y’s uit 2021 tot en met 2023, nadat er zo’n 156 klachten van eigenaren waren binnengekomen.

De oorzaak? Op de productielijn was blijkbaar een geautomatiseerd montagegereedschap tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor konden bevestigingsbouten van de laterale draagarmen door de fabriek komen zonder dat ze met het juiste moment waren vastgezet. Als zo’n bout tijdens het rijden losraakt, kan de geometrie van de voorwielophanging veranderen. Daardoor kan de stuurstabiliteit verslechteren en bestaat er een risico dat de bestuurder de controle over de auto verliest. Een Model Y die ineens zelf bepaalt welke kant hij op wil, wie wil dat nou niet?

Tesla laat de getroffen auto’s controleren en de bevestigingsmiddelen correct vastzetten. Als er iets beschadigd is geraakt, wordt het onderdeel vervangen. Uiteraard betaalt de eigenaar daar niets voor.

Eerst achter, nu voor

En dan is er nog een klein probleempje met de timing. Deze officiële terugroepactie komt namelijk heel kort nadat er meldingen zijn verschenen van Model Y-eigenaren waarbij onderdelen van de achtervering het onder doodnormale omstandigheden zouden hebben begeven.

Bij die gevallen zakte de hele achterkant van de auto in. Dat is belangrijk om erbij te zeggen: de problemen met de achterwielophanging staan los van deze officiële terugroepactie. Het is dus niet zo dat Tesla nu alle vier de hoeken van de Model Y preventief aan het vastschroeven is.

Maar je kunt je voorstellen dat een Model Y-eigenaar er niet direct rustiger van wordt als je halve onderstel uit elkaar valt.

Deze keer helpt een update niet

Tesla heeft een aardige reputatie opgebouwd met het oplossen van problemen via software. Een foutje in de interface? Update. Een functie die niet lekker werkt? Update. Een auto die iets nieuws moet kunnen? Juist, update. Behalve als het om gaten in de weg ontwijken. Dan hebben ze minimaal zeven jaar nodig.

Maar een bout die niet goed vastzit, laat zich helaas niet repareren met een snelle WiFi verbinding. De Model Y gaat dus gewoon lekker naar een werkplaats, waar iemand van vlees en bloed de boel controleert en het juiste gereedschap gebruikt. Een prachtig staaltje ouderwetse autotechniek.

Soms is de toekomst zo lekker ouderwets.

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