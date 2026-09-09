Dit is de Tesla Model Y die je moet hebben

Als je in de markt bent voor een Tesla Model Y kijk je denk ik naar een paar praktische zaken. Ruimte, actieradius en praktische inzetbaarheid. We hebben de beste Model Y voor je gevonden, maar je moet nog even geduld hebben.

Deze Model Y staat namelijk nog niet in de Nederlandse prijslijsten. Gaat wel gebeuren . Het gaat hier over de langere versie van de populaire crossover. De Tesla Model Y L blijkt namelijk een opmerkelijk voordeel te hebben ten opzichte van zijn kleinere broertjes. De nieuwe, langere Model Y biedt niet alleen ruimte aan een extra zitrij, maar heeft volgens de officiële EPA-cijfers ook de grootste actieradius van alle Model Y’s die momenteel in de Verenigde Staten worden verkocht. Zelfs beter dan Tesla zelf communiceert, het moet niet gekker worden.

De Model Y L is langer én zwaarder dan de reguliere Model Y. Omdat deze versie toch verder komt is de te danken aan wat aanpassingen die Tesla heeft doorgevoerd aan het model. Het Amerikaanse automerk heeft de achterspoiler geïntegreerd in het ontwerp, wat resulteert in een verbeterde actieradius. Er zijn ook efficiënties doorgevoerd in de software om de auto energiezuiniger te maken.

534 km EPA range

Zelf communiceerde het merk 325 mijl range met de 19 inch velgen, maar volgens de EPA is dit dus 332 mijl, zo’n 534 kilometer. Wie kiest voor de 20 inch velgen moet genoegen nemen met een opgave van zo’n 528 kilometer.

Maar voor zowel de 19- als de 20 inch velgen heeft de Amerikaanse EPA betere cijfers van Tesla zelf. Daarmee is de Model Y L op papier straks de Tesla Model Y met de grootste actieradius. En wie zoekt naar ruimte, praktische blabla én de dikste actieradius komt op deze modelvariant uit.

Hier in Europa gebruiken we de WLTP-methode en niet de EPA. De meetmethode van de EPA is een stuk strenger dan de WLTP. Het is afwachten wat voor cijfers we hier krijgen als ‘ie eenmaal komt. Hier in Nederland spreekt Tesla over een geschat bereik van 609 km voor de huidige Model Y Long Range achterwielaandrijving. De verlengde Y zou het dan nog beter moeten doen.

De eerste leveringen van de Model Y L staan inmiddels gepland en in de Verenigde Staten verschijnen de eerste exemplaren al bij Tesla. Daar kunnen potentiële kopers de zeszitter bekijken en een proefrit maken.

Het Amerikaanse automerk heeft nooit officieel bevestigd dat de verlengde Model Y naar Europa komt, maar er zijn aanwijzingen te vinden dat dit wel gaat gebeuren. De Model Y met zes zitplaatsen werd als eerste uitgebracht in China.

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