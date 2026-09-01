Tesla Model Y L heeft nu al last van instortende achtervering

Het is nog maar amper een maand geleden dat we meldden dat de Tesla Model Y L achter de schermen klaar staat voor een Europese introductie. Maar voor het zover is, zou Tesla misschien nog even een blik op de achtervering van het extra lange model moeten werpen.

Op papier klinkt de Tesla Model Y L als een potentiële topper. Alle voordelen van de bewezen aandrijflijn van de Y met wat extra ruimte voor kleinere medemensen of voor de belachelijke hoeveelheid kleding die sommige mensen mee willen nemen voor een weekendje weg. Hoe het ook zij, die extra ruimte zorgt er in ieder geval voor dat Tesla-rijders meer troep of mensen in hun auto proppen en dus extra gewicht mee gaan zeulen. En daar lijkt de vering van de Model Y L niet helemaal op berekend.

Doorzakken is vragen om problemen

De extra lange Tesla is inmiddels alweer een jaar op de markt in China (en enkele maanden in de VS) waar het klachten begint te regenen. De in China gebouwde SUV lijkt namelijk met enige regelmaat door de achtervering te zakken nadat hij met regelmaat of langdurig achter elkaar met een zware lading rond heeft gereden.

Eigenaren klagen bijvoorbeeld dat er na een lange road trip met volle bepakking er niet eens meer ruimte is voor een vinger tussen de band en de wielkast. Een ander klaagt dat de auto na 30.000 kilometer gebruik vaker over hobbels schraapt en dat hij nog maar twee vingers veerweg overheeft. Het doorzakken leidt ook tot andere problemen. Zo is er een toename aan schade aan de onderkant van de auto, maar ook een verminderd rijgedrag en een slechte uitlijning, waardoor er een verhoogde bandenslijtage optreedt.

Doe de vingertest

Het probleem gaat inmiddels zover dat eigenaren een eigen meetmethode hebben bedacht om het euvel tijdig te identificeren. Als je vier vingers tussen band en wielkast kunt krijgen is er niets aan de hand. Drie vingers is een teken dat er iets mis is en bij twee vingers is het tijd om Tesla een belletje te geven. Dat is namelijk het moment dat de fabrikant bereid is om de vering te vervangen onder garantie. Met andere woorden: als de vering twee centimeter is ingezakt, valt het onder garantiewerk.

Dat laatste klinkt natuurlijk als een coulante oplossing, maar volgens meerdere eigenaren is het niet meer als een pleister op de wond. Het onderliggende probleem wordt er niet mee aangepakt. Ook zou Tesla structureel een tweede gelijksoortige reparatie weigeren onder garantie.

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