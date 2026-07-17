Gebruik vooral NIET de launch control in de Tesla Model Y Performance

Linkerpoot op de rem, de rechter omlaag en wanneer je klaar bent voor lancering, je linkervoet in één korte beweging van de rem halen. Moeilijker is het niet, toch? Bij Tesla blijkbaar wel.

Het merk van Elon Musk besloot de snelle Model Y Performance te voorzien van Launch Mode. Leuk voor de stoplichtsprintjes, maar hoeveel sneller wordt de EV er van? Kyle Conner van het bekende Amerikaanse YouTube-kanaal Out of Spec Studios nam de proef op de som.

Conner nam de vernieuwde Model Y Performance mee naar een afgesloten startbaan om de acceleratiecijfers eens goed te klokken. Op papier moet de 510 pk sterke crossover in zo’n 3,3 seconden naar de 60 mph (96 km/u) kunnen schieten. Toen Kyle de auto simpelweg in de 'sportieve' stand zette en het pedaal in één keer vloerde, noteerde de meetapparatuur een uiterst indrukwekkende 3,58 seconden. En dat zelfs in de regen én met twee personen aan boord.

Sprinten met Launch Mode

Maar toen begon het experimenteren. Kyle activeerde de officiële Launch Mode van de Tesla. Je zou verwachten dat de auto zich dan klaarmaakt voor de lancering van zijn leven, maar het tegendeel bleek waar. Met launch control ingeschakeld was de auto steevast trager. Tot twee keer toe gaat de Model Y in 3,67 seconden naar de 96 km/u.

Het verschil is minimaal, maar aan boord voelen de inzittenden wat merkwaardigs. In de Launch Mode lijkt de Tesla minder agressief op te trekken dan zonder het sprintsysteem. Dat verklaart het verschil van 0,09 seconden.

Hoe kan dit?

Het gevoel van de YouTuber blijkt te kloppen. De oorzaak van de tragere sprinttijd ligt in de software. Uit de data van de testruns blijkt dat de auto in Launch Mode de vermogensopbouw de eerste seconde heel voorzichtig doseert. De Tesla probeert waarschijnlijk zo hard de grip te bewaken dat hij het vermogen knijpt, waardoor de echte versnelling pas na bijna een volle seconde op gang komt. Dat doet de auto dus niet als je geen Launch Mode gebruikt. Begrijp jij die logica?

Waarom launch control in een EV?

Dat brengt ons natuurlijk bij de legitieme vraag: waarom heeft een EV in hemelsnaam launch control nodig? Bij een traditionele brandstofauto is launch control essentieel om de motor vooraf in het ideale toerengebied te krijgen en de koppeling perfect te laten slippen. Een elektromotor heeft echter vanaf nul toeren per minuut al zijn maximale koppel beschikbaar. Launch control is bij een EV dan ook zelden meer dan een gimmick voor een leuk animatietje op het scherm. En in het geval van deze Model Y Performance werkt de gimmick dus ook nog eens averechts.

Dus, sta je in zo’n Tesla aan het stoplicht en wil je een 911 te snel af zijn? Gebruik vooral niet de Launch Mode!

Via Inside EV’s