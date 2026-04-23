Tesla moet mini-fabrieken bouwen om auto’s op FSD te krijgen

Nu (Supervised) Full Self-Driving (FSD) ook in Nederland is goedgekeurd voor openbaar gebruik, lijkt de hele discussie rondom de ontoereikende hardware van bijna alle Tesla’s opnieuw op gang te komen. De oplossing lijkt te komen in de vorm van nog meer Tesla-fabrieken overal ter wereld.

Nog meer Tesla-fabrieken

Net als met heel veel dingen die de heer Musk belooft, bleek het ook niet waar dat alle Tesla’s die met FSD aangeschaft werden, daadwerkelijk klaar waren voor de semi-zelfrijdende software. Auto’s die tussen 2019 en 2023 verkocht waren met het zogenoemde ‘Hardware 3’-pakket, blijken niet in staat om de auto op eigen houtje door het verkeer te sturen. Daarvoor is het nieuwste ‘Hardware 4’, of ook wel ‘AI4’ nodig. Het probleem is alleen dat het upgraden van 3 naar 4 zo moeilijk is dat er hele fabrieken voor nodig zijn om het efficient te doen.

“Helaas heeft HW3 niet de mogelijkheid om unsupervised FSD te draaien. We hoopten daar wel op”, legde Musk woensdag uit tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. “Voor klanten die FSD gekocht hebben, bieden we nu in essentie een inruilactie aan voor auto’s die de AI4-hardware wel hebben. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om de bestaande auto te upgraden. Maar om naar Hardware 4 te gaan, moeten ook de camera’s vervangen worden.”

En dat laatste betekent dus eigenlijk dat de halve auto gestript moet worden. Iets wat volgens Musk niet heel efficient gebeurt in de reguliere werkplaats. Daarom acht hij het verstandiger om kleine fabrieken nabij grotere steden op te bouwen die de hele trits aan HW3-auto’s kunnen afwerken.

Alleen voor FSD-kopers

Opmerkelijk aan het verhaal is wel dat Musk alleen naar de ‘kopers’ van FSD kijkt. De mensen die een abonnement hierop hebben genomen, vallen buiten de boot. Al valt daar wat voor te zeggen. En wie weet, misschien belooft Musk op een later moment dat ook deze mensen geholpen gaan worden met hun abonnement die niet op hun auto gebruikt kan worden. Hij verwijst met de bouw van de fabrieken namelijk naar een veel grotere inzet. Musk lijkt het een goed idee te vinden om alle HW3-auto’s om te bouwen naar volledig FSD-klare voertuigen. Waarom? Omdat ze dan moeiteloos in de Robotaxi-vloot opgenomen kunnen worden.

Toch laat ook Musk doorschijnen dat zelfs de huidige HW4 wellicht niet toereikend genoeg zal zijn om Tesla’s volledig zelfstandig te laten rijden. Er zou namelijk meer geheugen nodig moeten zijn. HW4 werkt nu met 32 gig en dat zou 64 gig moeten zijn. En dat is blijkbaar niet een eenvoudige upgrade door even een geheugenbankje bij te prikken. Nee, leverancier Samsung is al even bezig om deze upgrade mogelijk te maken en komt binnenkort met de oplossing, hoopt Musk. Het lijkt er dus op dat ook HW4-eigenaren terug moeten voor een hardware upgrade.