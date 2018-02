Tesla passeert belangrijke mijlpaal

We zijn soms sceptisch op Musk en de zijnen, maar credit where it's due!

Op dit moment lijkt Tesla in een hoek te zitten waar de klappen vallen. Dat hele gedoe met die raket die een Tesla Roadster de ruimte in stuurde was natuurlijk een afleiding. Een dag later werden immers de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Zo heel erg goed leek het niet te gaan. Ondanks een enorm aantal orders gaat de productie van de Model 3 erg langzaam van start. “Zo’n klein bedrijfje kan toch niet ineens zoveel gaan produceren?” hoor ik u denken en dat klopt tot zekere hoogte ook wel. Schaalvergroting is bijzonder kostbaar en blijkbaar erg lastig te effectueren.

Musk is een meester in het verbloemen of verstoppen, blijkt maar weer. Want niemand had het over de kwartaalcijfers, maar over een een stuk aluminium met een een elektromotor dat zich in de ruimte bevond. Wat Musk ook goed verborgen wist te houden was het feit dat er een nieuwe honorering voor hem aan zit te komen. In een bericht aan de aandeelhouders staat dat een van de doelen is om 300.000 exemplaren te bouwen. Ondanks dat de assemblage van de Model 3 nog op gang moet komen, rollen de Model S en Model X redelijk probleemloos van de band.

Tesla loopt hard in op Nissan, dat onlangs de 300.000e Leaf heeft geproduceerd. Nissan begon echter wel twee jaar eerder met de verkoop. De Leaf stond in 2011 al in de showrooms, de Model S volgde twee jaar later. In totaal zijn er 286.000 Tesla’s gebouwd. De Model S (rijtest) is met 212.821 exemplaren het meest succesvol. Van de Model X (rijtest) zijn er al 71.927 gebouwd en van de Model 3 slechts 1.700 stuks. Verwacht wordt dat Tesla de grens van 300.000 stuks voorbij gaat in dit kwartaal. Dus mocht Tesla de productie van de Model 3 op het gewenste niveau krijgen, dan zijn ze automatisch de grootste fabrikant van elektrische auto’s. Niet slecht voor een bedrijfje dat begon met een omgekatte Elise.

INSTANT UPDATE: uiteraard is het één en ander al langer bekend, maar de exacte cijfers wilden je niet onthouden.