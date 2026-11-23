Tesla heeft een nogal vreemde manier gevonden om aandacht te vragen voor het einde van de salderingsregeling. In de weekendeditie van NRC verscheen namelijk een rouwadvertentie waarin er afscheid wordt genomen van de regeling. Vreemd? Ja, nogal. Maar de reden waarom is misschien wel nog vreemder.

Eind van de salderingsregeling

Tesla neemt in de advertentie afscheid van de regeling die de Nederlandse huishoudens jarenlang de mogelijkheid gaf om teruggeleverde stroom weg te strepen tegen het daadwerkelijke elektriciteitsverbruik. Die fijne tijd is per 1 januari 2027 officieel verleden tijd.

De Amerikaanse EV-bouwer schrijft in de advertentie: 'Na 22 jaar nemen we afscheid. Zij liet u teruggeleverde stroom wegstrepen tegen uw verbruik, inclusief belasting. Vanaf 1 januari 2027 is zij afgeschaft.' Om nog een beetje drama toe te voegen: 'De uitvaart vindt plaats in elk Nederlands huis met zonnepanelen.'

De advertentie verscheen op 21 november in de weekendeditie van NRC. Uiteraard gaat dit niet gewoon om een grapje of om reclame te maken voor een Tesla lijkwagen. Nee, deze nogal vreemde marketingtactiek heeft een ander doel. Tesla wil de aandacht richten op zijn Powerwall-thuisbatterij.

Tesla wil de Powerwall verkopen

Als je de QR-code die onderaan de advertentie staat scant, wordt je naar een pagina gestuurd waarop het bedrijf uitlegt hoe een thuisbatterij kan helpen om zelf opgewekte elektriciteit beter te benutten. Want nu salderen stopt, wordt het voor huishoudens aantrekkelijker om hun eigen stroom op te slaan en later te gebruiken, in plaats van die tegen een relatief lagere vergoeding terug te leveren aan het net.

Tesla biedt daarom sinds afgelopen zomer de Powerwall 3P aan in Nederland. Deze driefasige thuisbatterij heeft een opslagcapaciteit van 13,5 kWh. Vreet jij meer stroom? Dan kan je meerdere units of uitbreidingsmodules met elkaar combineren. Zo zou je uiteindelijk een capaciteit van bijna 95 kWh kunnen hebben. Daar kan je nog wel een lampje van laten branden. Sterker nog, daar kan je ook nog wel een EV van opladen.

Tesla gebruikt het einde van de salderingsregeling dus handig om zijn thuisbatterij onder de aandacht te brengen. De regeling verdwijnt, de rouwadvertentie is geplaatst en de Powerwall staat klaar. Marketing met een zwart randje noemen we dat. Of gewoon een misselijkmakende manier van reclame maken.