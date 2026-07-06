Tesla-rijder geeft overheid de schuld van zijn crash

Lekker progressief als we zijn in Nederland lopen we voorop bij onder toezicht autonoom rijden in Europa. De RDW was de eerste die Tesla’s supervised Full Self Driving-systeem goedkeurde. Andere EU-landen kunnen de goedkeuring overnemen, maar nog lang niet alle overheden doen dit. Zo ook de Duitse regering niet, tot grote ergernis van een ongelukkige Tesla-rijder.

De automobilist in kwestie is de Duitser Bastian Debus. Hij deelt zijn verhaal op X . Op 22 juni zette hij een bericht op het social media platform waarin hij zijn brief aan de KBA (de Duitse RDW) toont. Debus dient een formele klacht in over het niet toestaan van Tesla’s FSD in Duitsland en vraagt zich af waarom de goedkeuring zo lang op zich laat wachten.

De crash

Debus creëert zelf bewijsmateriaal waarom volgens hem het deels autonome systeem van Tesla al legaal had moeten zijn in Duitsland. Een dag nadat de KBA aangeeft dat het de mogelijke goedkeuring aan het onderzoeken, gaat het mis. ‘’Mijn broer reed met mijn Tesla Model Y op de A2 vlak voor Bielefeld. Een andere bestuurder schoot onvoorspelbaar over twee rijstroken direct voor ons. Total loss. Gelukkig raakte niemand gewond’’, schrijft hij.

Gelukkig krijgen we er de beelden bij. En inderdaad, de rode BMW X3 komt behoorlijk enthousiast richting de Tesla gestuurd. Van de andere kant: als jij iemand ziet invoegen naast je, dan kijk je altijd even uit die grote glazen panelen naast je om te zien of het wel allemaal goed gaat, toch?

Debus ziet het anders: ‘’Precies dit soort menselijke fouten gebeuren dagelijks. Een systeem met volledige 360-graden zicht had het gevaar eerder opgemerkt en het ongeluk met hoge waarschijnlijkheid voorkomen of sterk verminderd.’’

Daarom wijst de gefrustreerde Tesla-rijder nog maar eens op zijn aanvraag bij de Duitse RDW. Wat vind jij? Heeft Debus een punt en moet de Duitse overheid de Nederlandse goedkeuring overnemen of had diens broer wat beter uit z’n doppen moeten kijken?

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Hoofdfoto: @BASTIAN-DEBUS / X