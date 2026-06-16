Tesla-rijders misleiden met plastic poppetjes om FSD nog onveiliger te maken

Als Tesla zelf liegt over de veiligheid van Full Self-Driving tegenover de Nederlandse autoriteiten in een poging om er goedkeuring voor te krijgen, waarom zou je dan als Tesla-rijder wel eerlijk zijn om dezelfde technologie te kunnen gebruiken?

Dat de Tesla-rijder zich niet zomaar laat beperken door veiligheidsfuncties in de auto, bleek al jaren geleden toen men met de Tesla-Buddy (een zakje zand) op het stuur de auto misleidde. Die dacht dat er een hand aan het stuur was, waardoor hij vrolijk op de Autopilot-functie bleef doorrijden, terwijl de bestuurder met z'n handen over elkaar zat.

Veiligheid is maar vervelend

Ondertussen heeft Tesla iets meer vernuft toegepast om daadwerkelijk te controleren of de bestuurder wel oplet als hij of zij Autopilot of FSD aan heeft gezet. Het merk doet dat met de camera in het interieur die checkt of de bestuurder daadwerkelijk de aandacht op de weg heeft door te controleren waar in welke richting het gezicht staat. Op de weg is goed, naar de telefoon is fout.

Maar de Tesla-rijder heeft ook hier wat op gevonden. Geen zakje zand of het afplakken van de camera's, maar een plastic poppetje die voor de camera gehangen kan worden. Deze wordt zo geplaatst dat hij op ruwweg dezelfde plek komt als waar de camera het hoofd van de bestuurder verwacht, waardoor de auto denkt dat de Tesla-rijder altijd, maar dan ook altijd netjes de aandacht erbij houdt. Dit terwijl het poppetje eigenlijk het beeld op de bestuurder blokkeert en die dus vrij maakt om in slaap te vallen.

Industrie speelt er al op in

Snel als ze in China zijn, bieden meerdere bedrijven al custom hoofdjes te koop aan voor minder dan 35 euro. Maar blijkbaar is dat niet altijd nodig. Sommige Tesla-rijders claimen dat het ophangen van een foto of een printje van hun hoofd voor de camera ook al werkt. Ook is er al een digitale oplossing in de vorm van een klein scherm dat voor de camera gehangen kan worden. Deze toont een korte video die loopt waarop het hoofd van de bestuurder beweegt en de ogen knipperen.

We weten allemaal dat veel veiligheidssystemen in auto's vervelend zijn, zoals de constant piepende snelheidsherkenning en de lane-assist die een ruk aan het stuur geeft als je wilt inhalen. Maar met dit soort functionaliteiten zou je toch echt moeten bedenken dat het in het voordeel van van iedereen is om ze op te volgen. Autopilot en FSD werken niet feilloos en vragen de aandacht van de bestuurder om niet elke fatbiker onderweg van z'n fiets te rijden.