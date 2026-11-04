Tesla-rijders slopen vrijwillig hun eigen auto's met deze nieuwe functie

Dat Tesla graag eigen gebruikers als testsubjecten gebruikt, is inmiddels geen geheim meer. Maar als de Tesla-rijders een keer hun Tesla een keer als testobject gebruikt, dan is het ineens een probleem.

Rijdt jouw Tesla per ongeluk een fietser voor z'n sokken als hij op 'Tesla Assisted Driving' rolt, dan kan je hoog of laag springen, maar de schade mag je toch echt zelf betalen. Hetzelfde geldt voor het uitproberen van de 'Emergency Drive Away'-functie die de laadport minder dan compleet achterlaat. Tesla waarschuwt namelijk in beide gevallen voor mogelijke schade die kan ontstaan door gebruik van de functies, maar dat weerhoudt mensen niet om ze te gebruiken.

Vluchten als je beschoten wordt

De Emergency Drive Away-functie is bedoeld voor noodgevallen. Als je in de VS aan een Supercharger staat, komt het nog wel eens voor dat er ineens een schietpartij uitbreekt, of erger nog, dat je beschoten wordt omdat je een Tesla rijdt. In dat geval kan je met een druk op de knop wegspurten van de laadpaal zonder de connector los te maken. Het probleem hierbij is dat deze connector niet netjes uit de auto valt, maar met brute kracht losgetrokken wordt. Daardoor kan schade aan zowel de auto als de laadpaal ontstaan.

Nu is het logisch dat de vluchter moet opdraaien voor de kosten als deze de functie een keer voor de lol wilde testen. Maar testers die enkel de activatieknop indrukten en daarna niet wegraceten, maar netjes de connector ontkoppelden en terug in de laadpaal hingen, moeten van de auto toch de laadpoort laten inspecteren op schade. Na het activeren van de functie blijft de auto namelijk een waarschuwing tonen die enkel weg gaat na een inspectie bij Tesla. En die is niet gratis, maar kost 539 dollar (ongeveer 480 euro).

Als Tesla besluit dat het grapje toch geen grapje was en schade aan de laadpaal gaat doorberekenen aan de Tesla-rijder, kan dat flink in de papieren gaan lopen. Volgens Tesla kunnen de reparatiekosten na een Emergency Drive Away oplopen tot 25.000 dollar, ruwweg 22.000 euro.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover