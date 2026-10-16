Tesla Roadster wordt de laatste Tesla die je zelf kunt besturen

Tesla heeft ons al het autonieuws van Parijs doen vergeten, door de bizarre Roadster te onthullen. Een auto die kan vliegen, maar toch ook een echte rijdersauto is volgens Tesla. Zo heeft de Roadster achterwielaandrijving en een gewicht van zo’n 1.700 kg.

Los van alle onzin met stuwraketten zou de Tesla Roadster dus best een leuke auto kunnen zijn. Met de basisversie (zonder raketten) heb je gewoon een bloedsnelle sportwagen, die ook nog relatief licht is. Realistisch gezien is dat waarschijnlijk ook de enige versie die je straks daadwerkelijk kunt kopen.

En je kunt er maar beter van genieten, want dit wordt de laatste Tesla die gebouwd is om zelf te rijden. Dit liet Elon Musk weten tijdens de presentatie: “Dit zal op lange termijn de enige handmatig bestuurde auto zijn die Tesla maakt.” Het is natuurlijk geen geheim waar de focus van Tesla ligt: op autonome auto’s c.q. taxi’s. Vanaf nu zijn alle pijlen bij Tesla gericht op de Cybercab en andere autonome voertuigen.

Hieruit kunnen we dus ook afleiden dat er nooit meer een normale auto onthuld zal worden door Tesla. De Model S en X zijn al geschrapt en we hoeven dus ook niet te rekenen op nieuwe modellen, zoals een goedkoper model onder de Model 3.

Eigenlijk is het cirkeltje hiermee wel rond. Tesla begon namelijk als automerk met de Roadster, in 2008. En nu markeert de nieuwe Roadster dus het einde van Tesla als traditionele autofabrikant. Al zal Tesla waarschijnlijk de Model 3 en Model Y nog eindeloos blijven doorontwikkelen, dus daar zijn we voorlopig nog niet vanaf.

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