Tesla Roadster ook al in Nederland te reserveren: dit ben je kwijt

We zijn nog steeds bezig om de introductie van de Tesla Roadster te verwerken. We hebben nog heel veel vragen, maar misschien zijn er mensen die alleen maar denken: waar kan ik bestellen? Nou, dat kan op de website van Tesla. Op eigen risico.

Iedereen en z’n moeder heeft het natuurlijk over de vliegende auto, maar er zijn drie smaakjes van de Tesla Roadster. De eerste is de Performance. Normaalgesproken is dat het topmodel, maar bij de Roadster is dat dus de instapper. Deze variant heeft geen stuwraketten. Een belangrijk voordeel: deze auto heeft wél kans om in productie te gaan.

Bedragen

De Tesla Roadster Performance is in Nederland te reserveren voor het luttele bedrag van € 50.000. Je moet de eerste € 5.000 meteen betalen en de resterende € 45.000 binnen tien dagen. Let op: dat is dus alleen de reservering. Wat de auto daadwerkelijk gaat kosten is nog niet bekend.

De volgende stap is de Tesla Roadster Thrust. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze daadwerkelijk stuwraketten. Maar let op: deze auto kan niet vliegen. Voor deze versie moet je meteen heel diep in de buidel tasten en € 250.000 aftikken. Maar ook in dit geval is nog niet bekend of dit de definitieve prijs is. Dit kan nog hoger uitvallen. Het is ook niet duidelijk of deze auto überhaupt straatlegaal is, want er staat bij “klaar voor het circuit”.

Als klap op de vuurpijl is er de Tesla Roadster Rocket. Dat is de versie waarmee allerlei gekke capriolen werden uitgehaald tijdens de demo. Deze kun je nog niet reserveren. Dit kan alleen “op uitnodiging”. Deze versie ruikt heel erg naar gebakken (koude) lucht. De demo was heel spectaculair, maar zegt net zoveel over een auto die daadwerkelijk kan vliegen als een Hollywood-stunt.

Kleine lettertjes

We hebben ook nog even de kleine lettertjes doorgenomen. Het komt erop neer dat je geen enkele garantie hebt. Zo staat er in de overeenkomst “U begrijpt dat de Roadster ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst nog in ontwikkeling is en dat wij daarom niet kunnen garanderen wanneer uw voertuig daadwerkelijk zal worden geleverd.” Je stelt alleen een “indicatieve plaats in de volgorde veilig”.

Gelukkig kun je te allen tijde je geld terugvragen, maar dat proces is waarschijnlijk minder makkelijk dan het reserveren. Daarbij moet je ook opletten met welke overeenkomsten je verder nog akkoord gaat. Als je de auto configureert kan het zijn dat je vanaf dat punt je geld niet meer terug kan krijgen. Maar goed, dat is vrij normaal in een bestelprocedure.

Wat zullen alvast voorspellen wat er gaat gebeuren: je betaalt een kwart miljoen en vervolgens wordt de auto keer op keer uitgesteld, terwijl Elon Musk allerlei nieuwe beloftes doet. Dus ons advies luidt: doe het gewoon niet. Bij de lancering van de vorige Tesla Roadster Concept in 2017 waren er ook mensen die 250.000 dollar hebben betaald en daar tot op de dag van vandaag niks voor hebben teruggekregen.

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