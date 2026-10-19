Deze Tesla Roadster kun je nu wel al kopen op Marktplaats!

Ga je echt wachten tot de nieuwe Tesla Roadster op de Nederlandse markt komt? Wie weet hoelang je dan nog moet wachten en of ie er überhaupt wel komt. Het alternatief: de originele Roadster.

De eerste Roadster is het eerste wapenfeit van Tesla. Er zijn tussen 2008 en 2012 maar 2.450 stuks van gebouwd. Daarvan staan er best wel wat op Nederlands kenteken: maar liefst 93 stuks kregen gele platen. Van die 93 Tesla’s zijn er op dit moment twee op zoek naar een nieuwe eigenaar via Marktplaats .

Early adopters-EV

Je merkt aan de specificaties van de Tesla Roadster waar de EV in die tijd stond. En dat was eigenlijk nog nergens. De eerste generatie Roadster haalt 392 kilometer aan rijbereik uit een 53-kWh batterij. In de basisversie heb je 252 pk tot je beschikking, de Sport-versie doet daar 42 pk bovenop.

Het is nu al een vrij bijzonder apparaat dat met de nieuwe Roadster zomaar een waardvol verzamelobject kan worden. In de auto merk je ook nog niks van de S3XY-lijn die later volgde. De Tesla Roadster is juist lekker sportief en heeft allerlei fysieke knoppen, zoals voor de PRND en de verwarming.

Wat kost de originele Roadster op Marktplaats?

Er staan dus twee exemplaren te koop: een witte basisversie uit 2011 met ruim 100.000 kilometer op de teller en een zwarte Sport-uitvoering uit 2010 waar nog maar 7.706 kilometer mee is gereden. De eerste is dan ook een heel stuk goedkoper dan de sport. Iemand kocht de Roadster ooit voor 101.745 euro. Nu vraagt een dealer in Almere er nog 55.950 euro voor. De zwarte Roadster Sport was en is duurder: hij gaat van 115.204 euro nieuw naar 109.950 euro nu op de tweedehandsmarkt. Zijn ze de investering waard?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover