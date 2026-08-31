Tesla Robotaxi maakt er een puinhoop van

De zelfrijdende taxi begint steeds gewoner te worden. Allemaal leuk en aardig, als het werkt tenminste. Het ene bedrijf heeft dit beter voor elkaar dan het andere. Heel positief zijn de eerste geluiden over de autonome taxi’s van Tesla niet.

Een passagier die met een Tesla Robotaxi slechts 2,3 mijl (3,7 kilometer) wilde afleggen in Austin in de Amerikaanse staat Texas, stapte uiteindelijk uit en bestelde een Uber.

En dit verhaal komt niet van een willekeurige Tesla-hater op het internet. Het ging om Reggie Overton, die zichzelf online omschrijft als een Tesla-ambassadeur. Voor zover bekend heeft hij geen officiële functie bij Tesla en daarmee ook geen direct belang. Dit is iemand die doorgaans enthousiast is over de producten en diensten van het merk, zoals je ook Apple-fans of Android-fans hebt. Zijn rit met een Robotaxi liep bepaald niet zoals gepland.

De auto gaf aanvankelijk aan dat de rit maar liefst één uur en zes minuten zou duren. Voor een afstand van nog geen vier kilometer is dat natuurlijk ambitieus langzaam. Overton kon het nauwelijks geloven en nam contact op met de ondersteuning van Tesla.

Daar kreeg hij naar eigen zeggen te horen dat er sprake was van een fout in het systeem. Even later veranderde de geschatte reistijd plotseling naar zestien minuten. Klinkt beter, zou je denken. Alleen veranderde er volgens Overton niets aan de daadwerkelijke route.

En toen werd het weer vreemder. Ongeveer twee minuten later stond er opnieuw een verwachte reistijd van 57 minuten op het scherm.

Dan maar een Uber

Na nog een telefoontje met de klantenservice zat er volgens Overton uiteindelijk niets anders op dan de bestemming te wijzigen, uit de Robotaxi te stappen en een Uber te bestellen. Daarmee kwam hij alsnog op de plek waar hij oorspronkelijk naartoe wilde. Alleen zat er in die Uber wel een mens achter het stuur.

Volgens de Tesla-enthousiasteling was vooral frustrerend dat de ondersteuning het probleem niet kon oplossen. Sterker nog: aanvankelijk kreeg hij naar eigen zeggen niet eens zijn geld terug.

Nadat zijn verhaal flink rondging op sociale media, kwam Tesla alsnog over de brug met een terugbetaling. Het bedrijf beloofde daarnaast de ervaring voor passagiers verder te verbeteren.

Tesla-topman Elon Musk schetst al jaren een toekomst waarin volledig autonome auto’s een steeds grotere rol spelen. De praktijk blijkt voorlopig een stuk minder futuristisch. In elk geval bij zijn eigen bedrijf, want de concurrentie heeft het wél voor elkaar.

Waymo ligt op voorsprong

Een voorbeeld is Waymo . De zelfrijdende taxi’s zijn niet weg te denken in steden als Los Angeles en San Francisco. Ook bij deze autonome auto’s gaat het soms fout, maar op al die wekelijkse honderdduizenden ritten die ze ondernemen gaat het vaker goed dan fout. Waymo is ook te vinden in Londen en maakt binnenkort de oversteek naar het Europese vasteland: Duitsland.

Tesla heeft dus nog wat werk te verzetten. Een autonome taxi die je uiteindelijk midden in de rit achterlaat en waarna je zelf maar een Uber moet regelen. Dat is gewoon waardeloos. De concurrentie bewijst dat het wel kan. Werk aan de winkel dus voor Tesla.

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