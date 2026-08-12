Tesla heeft een probleem met de koplampen

Als jij je ooit hebt geërgerd aan de soms zo felle koplampen van een Tesla in de VS, dan is dit niet onterecht. Tesla moet in de Verenigde Staten ruim 20.000 auto’s terugroepen omdat de lampen simpelweg te veel licht produceren. De fabrikant wist al sinds 2024 van het probleem, maar probeerde een officiële terugroepactie te voorkomen.

De Amerikaanse verkeersveiligheidsorganisatie NHTSA vindt het een dusdanig groot probleem dat een officiële recall in het leven is geroepen. Het gaat om 20.349 Tesla’s waarvan de dimlichten de maximaal toegestane lichtsterkte kunnen overschrijden.

De terugroepactie heeft betrekking op bepaalde Model 3’s uit 2017 tot en met 2023 en Model Y’s uit 2020 tot en met 2023. Het grootste deel bestaat uit 18.735 exemplaren van de Model Y, aangevuld met 1.614 Model 3’s.

Bijna twee keer zo fel

Het probleem zit bij specifieke koplampunits van leverancier Marelli. In bepaalde delen van het voorgeschreven testgebied kunnen de dimlichten meer licht produceren dan volgens de Amerikaanse regelgeving is toegestaan. In eerdere documentatie werd gesproken over exemplaren die bijna twee keer zo fel konden zijn als toegestaan.

Goed nieuws, toch? Meer licht betekent immers doorgaans beter zicht. Alleen is dat niet helemaal hoe verlichting werkt. Te veel licht op de verkeerde plek kan juist het zicht verminderen, zowel voor de bestuurder als voor tegenliggers. Volgens de NHTSA kan de afwijking daardoor het risico op een ongeval vergroten.

Bovendien kan felle verlichting serieus vervelend zijn voor tegenliggers. Een felle koplamp kan je verblinden, waardoor je korte tijd niets kunt zien. Tesla was sinds het voorjaar van 2024 op de hoogte van het probleem. De fabrikant vroeg de NHTSA vervolgens om de afwijking als ‘inconsequential’ te beschouwen. In dat geval was een officiële recall niet nodig geweest.

De Amerikaanse toezichthouder ging daar niet in mee. Dat er geen klachten of ongevallen bekend waren, vond NHTSA geen reden om het probleem als ongevaarlijk te bestempelen.

Nog geen oplossing

Tesla heeft de recall op 4 augustus ingediend, maar er is eigenlijk nog helemaal geen oplossing. De fabrikant is bezig met het ontwikkelen van een reparatie. Eigenaren worden naar verwachting vanaf 15 september per brief geïnformeerd, al kan een melding eerder via de Tesla-app verschijnen.

Het issue is niet op te lossen met een software-update. De auto moet daadwerkelijk naar een servicecentrum of Tesla moet de reparatie met mobiele service uitvoeren.

Wat er precies wordt vervangen, is nog niet bekend. Mocht Tesla besluiten complete koplampunits te vervangen, dan kan de recall voor sommige eigenaren zelfs een onverwacht voordeel hebben. Mogelijk krijgen ze dan modernere matrixkoplampen. Heuy!

Voor Tesla is het ondertussen alweer de zoveelste Amerikaanse recall van dit jaar. De fabrikant moest eerder al auto’s terugroepen vanwege onder meer achteruitrijcamera’s en andere veiligheidsproblemen. Voorlopig speelt deze zaak zich alleen af in de Verenigde Staten.

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