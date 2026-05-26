Tesla roept ruim 14.500 Model Y’s terug om lullige reden

Tesla moet om precies te zijn 14.575 auto’s terughalen naar de fabriek. Geen zorgen: het gaat allemaal om Tesla Model Y’s die in de Verenigde Staten zijn verkocht. De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) roept de actie af en geeft aan wat de lullige reden is van de recall.

De NHTSA wil dat Tesla de EV’s terugbrengt naar de fabriek, omdat het certificeringslabel met daarop de gewichtsspecificaties van de Model Y ontbreekt. Dit is het typeplaatje dat je in de deurstijl vindt aan de bestuurderskant. Op het plaatje kun je informatie vinden over bijvoorbeeld het toegestane maximumgewicht, de maximale aslast, de fabrikant, het chassisnummer en bandeninformatie.

Zo’n label hoort natuurlijk gewoon in de auto te zitten, maar het is nou ook weer niet zo dat je Tesla er onveiliger van wordt. De NHTSA ziet dit anders. Volgens de Amerikaanse instantie is "het risico op een ongeval vergroot". Feitelijk juist inderdaad, maar de informatie op het plaatje kun je ook prima online vinden.

Flinke kosten!

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zo’n kleine terugroepactie al snel flink in de papieren loopt. Omdat het probleem niet via een software-update kan worden opgelost, moeten de auto’s fysiek terug naar Tesla. De geschatte kosten voor dit aantal auto’s zijn tussen de 1,5 miljoen en 3,5 miljoen dollar. Klein geld voor iemand als Elon Musk en een merk als Tesla, maar toch: een lullige reden om een paar miljoen te verliezen.