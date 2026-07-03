Tesla lanceert de Model Y L nu ook in de VS, wanneer Europa?

Met het verdwijnen van de Model X moet je uitwijken naar de 7-zits Model Y als je drie zitrijen wil. Maar dat is een beetje behelpen, want de Model Y is duidelijk niet gebouwd voor drie zitrijen.

Er is echter ook nog de Model Y L. Deze versie met verlengde wielbasis leent zich een stuk beter voor een derde zitrij. In eerste instantie was dit een Chinees feestje, zoals zoveel fabrikanten verlengde auto’s aanbieden in China. Maar nu is de Model Y L óók gelanceerd in de VS. Deze variant werd eerder al geïntroduceerd in Australië, dus het is niet langer een auto puur voor de Chinezen. De hamvraag is natuurlijk: komt ‘ie ook naar Europa? Daar komen we zo op terug.

Eerst even: wat is de Model Y L precies? Deze versie is 17,9 centimeter langer dan de normale Model Y, wat vooral ten goede komt aan de wielbasis. Verder is de Model Y L 4,4 centimeter hoger. Daar wordt de auto - toch al niet moeders mooiste - niet fraaier op. En Model Y L bekt ook voor geen meter. Maar goed, dat is een detail.

Geen zeven zitplaatsen

Waar het vooral om gaat is de binnenruimte. Gek genoeg heeft deze auto geen zeven zitplaatsen, maar zes. Op de tweede zitrij vind je twee losse stoelen. De korte Model Y met derde zitrij is dus nog altijd de versie met de meeste zitplaatsen, raar maar waar.

De Model Y L is in de VS alleen verkrijgbaar als Model Y Premium AWD. Je betaalt wel een flinke meerprijs voor de extra lengte. De gewone Model Y Premium AWD kost 49.990 dollar, de L kost 61.990 dollar. Voor dat geld krijg je wel extra luxe, naast de extra ruimte. Zo heeft de L adaptieve dempers, akoestisch glas voor minder geluid van buitenaf en uitgebreide audio met 18 speakers.

Europa?

Of de Model Y L ook naar Europa komt, is nog steeds onduidelijk. Tesla heeft vorig jaar al Europese typegoedkeuring aangevraagd, dus ze willen op z’n minst de mogelijkheid open houden. Of is de Model Y L een versie die helemaal niks toevoegt? Laat het weten in de comments!

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