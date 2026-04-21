Tesla's Robotaxi's zijn vanaf nu ook in deze 2 steden beschikbaar, maar toch niet

Als we CEO Elon Musk van Tesla mogen geloven, wat we niet doen, zou voor het eind van het jaar een groot gedeelte van de planeet in een Robotaxi kunnen stappen. Dat de tijd begint te dringen om die belofte na te komen, lijkt ook bij Musk te gaan dagen. Daarom rolt hij de taxidienst naar twee nieuwe steden uit. Maar dat blijkt vooral grootspraak.

Welke Robotaxi's?

Vooralsnog rijden de Robotaxi's van Tesla als proef binnen de stadsgrenzen van de Amerikaanse stad Austin. Daar zijn sinds zaterdag Dallas en Houston bijgekomen. Dat klinkt natuurlijk als een mooie stap, maar laat technisch gezien nog wat te wensen over. De steden liggen in dezelfde zonnige staat, waar de uitdagingen voor de software amper veranderen. Technisch gezien kan Musk dus eenvoudig een lading Model Y's met de laatste versie van FSD (Full Self-Driving) inzetten en daarmee laten zien dat de technologie echt zo goed is als hij zegt dat het is. Maar dat lijkt hij niet te doen.

Uit data van Robotaxi Tracker, een site die precies doet wat de titel doet vermoeden, blijkt dat er amper taxi's in de twee nieuwe steden beschikbaar zijn. De dag na het uitrollen reden er volgens de site zo'n één tot twee voertuigen in de steden. Je kunt dus niet bepaald spreken van een uitrol van een taxidienst. Het is een beetje alsof wij Wouter in z'n Porsche ritjes laat aannemen rond het kantoor van Autoblog en claimen dat we een Europese taxidienst zijn gestart. Technisch waar, in de praktijk toch iets minder indrukwekkend.

Goed nieuws, slecht nieuws

Volgens website Electrek zou het uitrollen van de taxidienst in de twee steden dan ook een heel andere reden hebben: het oppompen van de waarde van de Tesla-aandelen vlak voor het bedrijf de kwartaalcijfers gaat presenteren. Het idee is dat het met 'goed nieuws' kan schermen bij een voor de rest iets minder positieve presentatie. Tesla zou precies hetzelfde gedaan hebben in januari vertelde dat er 'unsupervised' Robotaxi's in Austin gingen rondrijden. Daardoor steeg het aandeel met vier procent, maar Tesla verwijderde de claim een week nadat het de cijfers had gecommuniceerd.

De site claimt zelfs dat Tesla deze ietwat misleidende manier van werken bijna standaard procedure heeft gemaakt en het al drie keer eerder heeft gedaan. Eerst komt het met een mooie aankondiging, waarna het met slechter cijfernieuws over de brug komt.