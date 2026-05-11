Tesla's gebruiken camera's om airbags af te laten gaan voor extra veiligheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje, en dat hoekje kan voor best wat menselijk letsel zorgen. Elke innovatie die ervoor zorgt dat letsel bij ongelukken minder wordt, is daarom van harte welkomen. Tesla denkt nu een belangrijke stap in de goede richting te hebben gezet met airbags die afgaan dankzij interpretatie van videobeelden.

Airbag op druk en gordel strak

Tesla's nieuwe 'Vision' software maakt het mogelijk om op basis van camerabeelden te bepalen of een airbag moet afgaan of niet. Dat vervangt dan de mechanische triggers waar airbags normaliter op leunen om af te gaan. Het voordeel van de visuele interpretatie is volgens Tesla dat een airbag eerder, en dus nog voor de impact, af kan gaan. Daardoor zouden inzittenden beter beschermd zijn tegen de gevolgen van het ongeluk.

Het gaat hierbij om enkele milliseconden, maar die kunnen het gevaarlijkste deel van een crash, de impact, aanzienlijk minder schadelijk maken. Het geeft namelijk net de ruimte om ervoor te zorgen dat de airbags op de juiste druk zijn en de gordels goed zijn aangespannen om de impact zo goed mogelijk op te vangen.

Voorspellen van een ongeval met AI

Om die fractie van een seconde aan tijd te kunnen winnen, gaat Tesla ongevallen als het ware voorspellen. Het doet dit aan de hand van de camera's in de auto en een kunstmatige intelligentie. Maar daar zit ook direct de zwakte van het systeem. Tesla heeft immers al bewezen dat het leunen op enkel camera's voor onder andere zelfrijdende technologie in veel gevallen niet toereikend genoeg is en zelfs onnodige fouten maakt. Met andere woorden: het risico bestaat dat de software beeld verkeerd interpreteert en daardoor onnodig een airbag laat ploffen, met alle gevolgen van dien.

Gelukkig is Tesla zich ineens op dit gebied wel bewust van de tekortkomingen van het leunen op enkel de camera's. In een reactie op X geeft het bedrijf aan dat het systeem nooit alleen zal afgaan op basis van camerabeelden en altijd in samenwerking met input van andere sensoren zal werken. Vermoedelijk doelt de automaker zich hierbij op de radarsensoren die Tesla's hebben, aangezien er geen andere sensoren op de auto te vinden zijn.

De innovatie zal gratis via een OTA-update uitgerold worden naar alle Tesla's.